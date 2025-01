Messina: uccide la madre con 15 coltellate, arrestato il figlio

MESSINA - Tragedia familiare a Messina, dove Caterina Pappalardo, 62 anni, è stata uccisa nella sua abitazione di via Cesare Battisti. L’omicidio, avvenuto al culmine di una lite, ha scosso il quartiere. Sul luogo del delitto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile della Questura e i carabinieri del comando provinciale. La Procura ha aperto un’inchiesta per far luce sulla vicenda.

Chi è l'omicida

L’arrestato è Giosuè Fogliani, 26 anni, figlio della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Durante una lite in casa, Fogliani avrebbe inseguito la madre, stordendola prima con dello spray al peperoncino e poi colpendola con almeno 15 coltellate.

I vicini di casa, allarmati dalle urla della donna, hanno allertato le forze dell’ordine. Quando gli agenti sono arrivati, il 26enne ha aperto la porta di casa con addosso ancora tracce di sangue, confessando subito il delitto.

Le indagini

Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e capire il movente che ha spinto il giovane a compiere un gesto così estremo. L’inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore Vito Di Giorgio.