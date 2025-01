Bari, panchine, cestini, giochi: il Municipio III finanzia interventi nella pineta in piazza Romita per 95mila euro

BARI - Nei giorni scorsi il Consiglio del Municipio III ha approvato la delibera con cui vengono destinati 95mila euro al rifacimento di giochi, cestini portarifiuti e panchine in pietra all’interno della pineta di piazza Romita, nel quartiere San Paolo. I fondi sono stati stanziati nel Bilancio di previsione 2024/2026 per l’annualità 2024 sul capitolo “Arredo Urbano - Municipio 3”, destinato a finanziare interventi di arredo urbano sul territorio del municipio.Il Consiglio ha accolto la proposta della seconda Commissione permanente municipale (presieduta da Umberto Carli), che suggeriva di concentrare l’intera somma su interventi di rifacimento di tappeti anti trauma e giochi ludici e sull’incremento di panchine in pietra e cestini portarifiuti all’interno della pineta di piazza Romita. Il Consiglio si è riservato di esprimere ulteriori linee di indirizzo per l’impiego di eventuali fondi non utilizzati nei lavori sulla pineta. Nell’annualità precedente la stessa cifra era stata impegnata per la riqualificazione dell'area ludica in via Cosenza, via Carlo Massa e via De Benedictis. La pineta di piazza Romita è attualmente oggetto di riqualificazione comunale, con lavori sui viali e sull’impianto di pubblica illuminazione.“Abbiamo deciso di concentrare l’intera annualità su un unico intervento, con l’obiettivo di non disperdere energie, completare e rinnovare un'intera area - ha spiegato la presidente del Municipio III Luisa Verdoscia -. Questo è solo l'inizio. Siamo consapevoli che il territorio che amministriamo è vasto ed eterogeneo, dunque dal 2025 ripartiremo con nuovi fondi e nei prossimi anni distribuiremo i finanziamenti su altri quartieri”.