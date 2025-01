Bari: provvedimento cautelare contro un uomo per maltrattamenti in famiglia

BARI - Il Tribunale per i Minorenni di Bari ha emesso un provvedimento cautelare nei confronti di un uomo di origine extracomunitaria, residente in Italia da tempo, disponendo l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla moglie e alla figlia di 4 anni. La misura avrà una durata iniziale di 9 mesi.

Maltrattamenti e inchiesta penale

L’uomo è accusato di aver picchiato e maltrattato per anni la moglie, coinvolgendo poi anche la figlia, con episodi di violenza culminati a fine novembre, quando entrambe sono state costrette a ricorrere alle cure ospedaliere. Il caso è stato segnalato il 21 novembre scorso dal Policlinico di Bari, dopo che madre e figlia si sono presentate al pronto soccorso con evidenti segni di violenza fisica.

Le indagini hanno portato all'apertura di un’inchiesta penale per maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’uomo, che avrebbe perpetrato un comportamento violento e sistematico nei confronti dei suoi familiari.

Misure di protezione

Il provvedimento cautelare prevede il divieto di avvicinamento alla moglie e alla figlia, nonché ai luoghi abitualmente frequentati da loro, come una misura per garantire la loro sicurezza e protezione. Le autorità stanno continuando a monitorare la situazione per tutelare al meglio le vittime.