Serie C: il Monopoli vince 1-0 sul Foggia al Veneziani

Nel secondo tempo al 6’ Grandolfo del Monopoli per poco non riesce a segnare. Al 28’ Sarr del Foggia di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 39’ Sylla del Monopoli di destro colpisce il palo. Al 41’ Sarr del Foggia non concretizza una buona occasione. Il Monopoli è primo in classifica con 44 punti,+1 sul Benevento.





I campani però dovranno recuperare martedì 21 gennaio alle 15 la gara contro il Potenza al “Viviani” che non si è giocata domenica 12 gennaio per la neve. Il Foggia è sestultimo con 25 punti.

- Il Monopoli vince 1-0 contro il Foggia al “Veneziani” nella ventiduesima giornata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 6’ Falzerano del Monopoli va vicino al gol. Al 12’ Miceli dei biancoverdi sfiora la rete. Al 27’ il Monopoli passa in vantaggio con Bruschi su rigore concesso per un fallo di mano di Camigliano. Al 39’ Millico del Foggia su punizione non inquadra la porta.