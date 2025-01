Bari, via Argiro si rifà il look: 172 nuovi alberi per una strada più verde e vivibile

BARI - Via Argiro, una delle arterie principali dello shopping nel cuore di Bari, è pronta a trasformarsi in un elegante corridoio verde grazie al progetto di riqualificazione presentato dal Comune. Saranno piantati 172 nuovi alberi di Lagerstroemia, disposti in filari regolari e impreziositi da fiori rosa o bianchi che doneranno colore e freschezza alla strada pedonale.

Inoltre, agli incroci verranno inseriti esemplari di Prunus Cerasifera Pissardii, immersi in vasche di cespugli mediterranei. Questa scelta non solo abbellirà ulteriormente la zona, ma contribuirà anche a moderare il traffico, riducendo gli effetti negativi della velocità e della presenza di veicoli nei punti più critici.

Il progetto e le prossime tappe

Il Comune di Bari, in una nota, ha spiegato che il progetto definitivo approderà in giunta la prossima settimana, per poi passare alla fase esecutiva entro 30 giorni. Si tratta di un appalto integrato che punta a rendere via Argiro un esempio di sostenibilità e innovazione nel contesto urbano.

Il sindaco Vito Leccese ha sottolineato come l’iniziativa accolga la sua richiesta di una maggiore presenza di verde:

"Vogliamo una città verde, dove le alberature diventino un elemento distintivo in tutte le riqualificazioni. Abbiamo scelto con attenzione le essenze arboree e continueremo a farlo anche nelle fasi di piantumazione, rispettando le attività commerciali che hanno reso via Argiro un punto di riferimento per lo shopping a Bari.”

Un progetto che guarda al futuro

Leccese ha ricordato come, quindici anni fa, nessuno avrebbe immaginato una via Argiro pedonale e libera dalle auto. Oggi, invece, si presenta l’opportunità di creare una grande area commerciale e pedonale che sia al contempo un corridoio verde nel cuore del quartiere Murattiano.

Con questa trasformazione, via Argiro si appresta a diventare non solo un polo dello shopping, ma anche uno spazio vivibile e sostenibile per cittadini e turisti. Un segnale concreto dell’impegno dell’amministrazione verso una città più accogliente e rispettosa dell’ambiente.