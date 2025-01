San Severo: incidente stradale mortale, perde la vita un 57enne

SAN SEVERO - Un tragico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio alla periferia di San Severo, in provincia di Foggia, causando la morte di un uomo di 57 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso il controllo della sua autovettura, che è uscita di strada e si è ribaltata violentemente. Nonostante il tempestivo intervento delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, per il conducente non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità per chiarire la dinamica esatta e le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.