Bisceglie: cedimento di un pannello di cartongesso nella mensa scolastica, nessun pericolo per gli studenti

BISCEGLIE - A Bisceglie, nella scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo “Don Bosco-Battisti-Ferraris,” un pannello di cartongesso del soffitto della sala mensa si è staccato durante le festività natalizie, quando l’edificio era chiuso. Lo ha comunicato il Comune di Bisceglie, specificando che non vi è mai stato alcun pericolo per gli studenti o il personale scolastico.

L’intervento immediato delle autorità

Dopo la scoperta del cedimento, sul posto sono intervenuti i tecnici comunali e l’impresa di manutenzione, insieme agli assessori Angela Monterisi (Manutenzioni) e Loredana Bianco (Politiche scolastiche), in costante contatto con il sindaco Angelantonio Angarano. Secondo i primi accertamenti, la rottura improvvisa e imprevedibile del flessibile di uno scaldabagno, situato al piano superiore rispetto alla sala mensa, ha causato una perdita d'acqua. L’infiltrazione ha impregnato il pannello, provocandone il distacco.

Misure di sicurezza e ripristino

A scopo precauzionale, la dirigenza scolastica ha deciso di non far entrare i bambini fino al completamento delle verifiche. I tecnici hanno già riparato lo scaldabagno e stanno sostituendo i pannelli di cartongesso danneggiati. Inoltre, è stato effettuato un controllo generale per garantire la sicurezza di tutta la struttura.

Ripresa delle lezioni

Il Comune ha confermato che le lezioni riprenderanno regolarmente domani. I bambini delle tre sezioni che utilizzavano la sala mensa consumeranno temporaneamente i pasti nelle proprie aule, fino al completamento dei lavori, previsto comunque entro domani.