Bitritto: grave incidente domestico nel centro storico, ustionato un uomo

BITONTO - Un incidente domestico si è verificato ieri sera nel centro storico di Bitritto, dove una bombola da campeggio ha preso improvvisamente fuoco, causando il ferimento del padrone di casa.

L’incidente

Secondo quanto ricostruito, la bombola ha preso fuoco mentre l’uomo stava tentando di chiudere il rubinetto del gas per evitare il peggio. Purtroppo, nel tentativo di intervenire, è stato investito dalle fiamme, riportando ustioni di secondo grado sul petto e su un braccio.

Interventi immediati

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’abitazione, e un’ambulanza del 118. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale per ricevere le cure necessarie. Al momento, non si hanno ulteriori notizie sulle sue condizioni, ma le ustioni riportate sono considerate gravi.

Rischi legati alle bombole da campeggio

Questo incidente sottolinea i pericoli legati all’uso di bombole a gas portatili, spesso utilizzate per campeggio o in situazioni di emergenza domestica. È fondamentale assicurarsi che le bombole siano in buono stato e rispettare rigorosamente le istruzioni d’uso per evitare tragedie.

Le autorità locali raccomandano di verificare periodicamente l’integrità di tali dispositivi e di contattare professionisti per eventuali manutenzioni o riparazioni.

Bitritto si stringe attorno alla vittima, augurandogli una pronta guarigione.