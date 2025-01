Trani attende la vigilia dell’Epifania all’insegna dello spettacolo e della moda

TRANI - La Città di Trani si appresta a vivere una straordinaria vigilia dell’Epifania con appuntamenti del cartellone Le Vie del Natale che solleticheranno i palati di chi ama il divertimento puro e genuino e di chi è affascinato dallo stile, dalla moda e dall’artigianalità.Si parte domenica 5 gennaio in Piazza della Repubblica con il “one man show” di Renato Ciardo alla conduzione dello spettacolo “Cantatour Christmas Edition”, a cura di Tele Bari. Lo show, già in programma per la vigilia di Natale e posticipato per le avverse condizioni meteo, inizia alle ore 12:00 e verrà trasmesso integralmente su Telebari, telebari.it e Telebari Hbb tv.Musica, karaoke e tanta comicità gli ingredienti del successo del format. Con le sue gag esilaranti e i suoi sketch divertenti, l’attore e musicista barese Renato Ciardo coinvolgerà il pubblico presente in un’appassionante gara amatoriale di canto. Artista molto apprezzato per il suo talento musicale e la sua comicità, quasi una cifra distintiva del suo DNA, ha saputo coniugare la tradizione musicale pugliese con un umorismo fresco e coinvolgente, puntando molto sulla capacità di improvvisazione e conquistando un vasto pubblico. Una delle sue performance più riuscite è proprio il Cantatour, un progetto che unisce musica, canto e spettacolo comico, creando un'atmosfera di divertimento puro per tutte le fasce d’età. Ciardo è un artista completo, capace di intrattenere, facendo ridere ed emozionare il pubblico con il suo stile unico e la sua personalità solare. Molto legato alla sua terra natale, nelle sue canzoni e spettacoli non mancano riferimenti alla cultura e alle tradizioni della Puglia. Il suo approccio alla comicità è spesso caratterizzato da un mix di autoironia e osservazioni sulla vita quotidiana. È un artista che sa come creare un legame con il pubblico, grazie alla sua presenza scenica e alla sua capacità empatica di interagire con la gente. La sua energia positiva e la sua naturalezza lo rendono un punto di riferimento per chi cerca un intrattenimento genuino e divertente.Ad impreziosire il programma uno special guest d’eccezione Savio Vurchio. Con il suo timbro inconfondibile, una personalità autentica e una grinta emotiva, l'andriese Savio Vurchio è una delle voci più iconiche della scena musicale pugliese e italiana.Sarà all’insegna dello stile il pomeriggio della vigilia dell’Epifania. Dalle ore 18:00, nel suggestivo Palazzo San Giorgio, Trani si prepara a vivere un momento di grande fascino e tradizione: "La festa delle Caterinette - Il Natale delle Caterinette” a cura dell’Associazione culturale Forme di Elena Brulli, presentato da Kevin Dellino. La manifestazione, pensata per valorizzare le tradizioni locali (le caterinette erano giovani sartine dalle mani d'oro, che lavoravano nelle tante sartorie atelier che erano il vanto di Trani negli anni '50 e '60, alle quali la città era legata in onore di Santa Caterina, protettrice delle sarte) e unire la comunità in un clima di festa e condivisione, pone al centro della serata moda, arte e cultura. Di grande fascino la presentazione di capsule collection come la Capsule della Caterinetta di Angela Rocchitelli. Sfilano inoltre le creazioni Gio by Giovanni Supino Couture, docente dell'Accademia del Lusso di Milano, Gioia di Barbara Musicco Sposa e White Baby, Le Borse di Seba di Sebastiano Gramegna, i Gioielli di Dino Lobascio; l'Istituto Cordella, International Fashion School. Ad arricchire la serata anche le esibizioni dell’ospite speciale Osvaldo Supino, che accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale emozionante. Alcuni protagonisti delle storiche edizioni della Festa delle Caterinette saranno premiati durante la serata insieme ai nuovi. L'evento, aperto al pubblico, è organizzato con il Comune di Trani e coinvolge numerose associazioni locali, impegnate nella promozione e nella valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città e soprattutto nel sociale come la Trani Autism Friendly. "La festa delle Caterinette" non è solo un'occasione per celebrare le festività, ma anche un momento per consolidare il senso di appartenenza di una comunità, in un contesto che unisce passato e presente, tradizione e innovazione.Nel giorno dell’Epifania, invece, sono previste iniziative diffuse nella quasi totalità dei quartieri cittadini. In particolare si segnalano le iniziative all'interno del Christmas Park di Piazza Gradenigo, la distribuzione di calze gratuite in Piazza Libertà e la spettacolare discesa della Befana in piazza Albanese.Gli eventi del cartellone Le Vie del Natale della Città di Trani continuano ad animare strade e quartieri, piazze e palazzi fino all’Epifania. Tutto il programma su www.tranitincanta.it