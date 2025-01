Brindisi: 58enne perde la vita in un tragico incidente stradale nella zona industriale

BRINDISI - Un uomo di 58 anni ha perso la vita questa mattina in un grave incidente stradale avvenuto nei pressi della zona industriale di Brindisi. La vittima era a bordo di un furgone per il trasporto di alimenti, coinvolto in una violenta collisione con un’Alfa Giulietta.

L’impatto, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento, ha provocato il decesso sul colpo del conducente del furgone. Un altro passeggero che viaggiava sullo stesso veicolo è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale del 118, intervenuto prontamente sul luogo dell’incidente.

Indagini in corso

I vigili del fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza l’area e facilitare le operazioni di soccorso. Nel frattempo, gli agenti della polizia locale di Brindisi stanno effettuando i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.