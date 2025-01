Aeroporto di Grottaglie, Perrini: "Serve chiarezza sui voli civili. I tarantini non vanno presi in giro"

BARI - “È evidente che l’aver individuato all'aeroporto di Grottaglie la sede per i voli suborbitali è motivo di orgoglio per tutto il territorio. Non a caso anche il Governo Meloni punta sull’infrastruttura per questa particolare mission – così come aveva evidenziato la premier Giorgia Meloni quando è venuta a Bari per firmare l’accordo di coesione – internazionale". Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini"È altrettanto evidente - prosegue - che i tarantini da anni chiedono che oltre che viaggiare nello spazio, vi sia la possibilità di viaggiare per raggiungere Roma o Milano (solo per fare due esempi). Ma sulla possibilità che l’aeroporto di Grottaglie venga aperto ai voli civili c’è sempre tanta ambiguità. Infatti, puntualmente a ogni campagna elettorale il centrosinistra che governa la Regione (e quindi gestisce gli aeroporti pugliesi) diventa possibilista: vi sono buone possibilità che ci possano essere voli civili a breve! È il messaggio che viene lanciato dai politici-consiglieri vicini al presidente Emiliano.Allora, ho avuto modo di ribadire in Commissione Trasporti, dove c’è stata l’ennesima audizione sul tema: fuori la campagna elettorale dall’aeroporto! I tarantini non devono essere presi in giro. Oggi il presidente degli AdP, Vasile, ha detto che è stato commissionato uno studio per verificare la compatibilità di voli suborbitali con quelli civili. Se gli organismi nazionali e internazionali dovessero dare una risposta affermativa è evidente che dovranno essere effettuati lavori sull’infrastruttura, ma ognuno per la propria parte si attiverà perché il risultato possa essere raggiunto. Per questo motivo ho chiesto l’aggiornamento della seduta per audire l’ingegnere che sta effettuando lo studio, in modo da avere tutte le informazioni necessarie.Non solo, nell’attesa è necessario anche calmierare i costi delle tariffe delle navette che da Taranto portano verso gli aeroporti di Bari e Brindisi. Chi deve prendere un aereo già non può farlo da Taranto, ma poi non deve sopportare circa 70/80 euro per raggiungere gli scali di Bari o Brindisi" conclude Perrini.