Cavaleri Family, il successo sul web e l'esordio in musica. INTERVISTA

La Cavaleri Family fa il suo esordio nella musica con il disco «La Famiglia più Pazza del Web», disponibile su tutte le piattaforme digitali e nel formato fisico. Papà Salvo e mamma Claudia, insieme ai figli Aurora, Noemi, il piccolo Andrea ed il cane Sprizzi, debuttano così nel mondo della musica con un disco distribuito da Orangle/Virgin-Universal, scritto e prodotto dal team autorale di LookUP! Music Staff, composto da Riccardo Celi (in arte Ave Rico, autore), Francesco “Frà” Priolo (compositore) e Fabio Bonansone, manager e coordinatore del progetto. La grafica è a cura di Andrea “Tommy” Amarotto.

Il disco è stato anticipato da “La Famiglia Più Pazza Del Web”, un brano che racconta del viaggio come simbolo di crescita e trasformazione, immergendoti in un sound fresco, leggero ed energico, perfetto per portare gioia e magia nella vita di ognuno di noi.

Il progetto Cavaleri Family, composto da papa Salvo, mamma Claudia, i figli Aurora, Noemi, baby Andrea e il cane Sprizzi, nasce nel 2018 e prende corpo durante la pandemia, con l’esigenza creare contenuti sui social trascorrendo del tempo in famiglia, con la voglia di viaggiare, condividere e fare nuove esperienze insieme, soprattutto insieme ai propri figli. L’obiettivo è quello di portare nelle case di tutti un po’ di allegria e spensieratezza, senza trascurare mai il valore della Famiglia come senso di unione, condivisione dei momenti di quotidianità e anche di quelli più difficili. La famiglia come luogo sicuro dove l’amore è il motore che muove ogni cosa e ciascun componente di questa splendida macchina ne è un tassello fondamentale.

Il ruolo di genitore non è sempre semplice. Quali sono le difficoltà a cui si va incontro?

Oggi giorno essere genitore è un compito molto arduo!! Lavorare nel mondo social non è sempre semplice, ci si interroga spesso su quanto sia giusto o meno esporre i propri figli e quante ripercussioni possano avere da questo. Credo che in fondo la cosa più importante sia sempre dialogare con loro, ascoltarli e creare un rapporto di complicità basato sulla comunicazione e sul rispetto reciproco.

Attraverso i social, vi piace raccontare la vostra quotidianità. E' un modo per stare vicini alle persone che vi seguono?

Assolutamente sì! Abbiamo sempre cercato di rappresentare non solo noi stessi ( sia nei momenti belli e gioiosi che in quelli meno divertenti e più difficili) ma anche e soprattutto di immedesimarci nelle altre famiglie, cercando di restare il più fedeli possibili ai nostri valori senza snaturarci ! La nostra forza credo che sia proprio la spontaneità e la genuinità dei nostri contenuti. Il nostro motto è essere sempre se stessi senza snaturarsi mai .

Cosa rispondete agli utenti criticoni?

Purtroppo creando contenuti che vanno sul web e sulle piattaforme social è inevitabile essere esposti alle critiche purché siano costruttive. L’esposizione a volte richiama all’attenzione tanti “leoni da tastiera” che ahimè più che criticare o dare opinioni diverse a volte esagerano, con l’intenzione di colpire a volte emotivamente. La cosa importante è restare sempre se stessi , senza farsi travolgere dalle critiche esasperate ne’ tanto meno dai commenti negativi. Chi ci segue lo sa, amiamo mettere il buonumore, chi ancora non ci segue e ci critica per partito preso, potrà iniziare a cambiare idea seguendoci così magari riusciamo anche a strappare sorrisi oltre che critiche.

Pregi e difetti della Famiglia Cavaleri?

Spontaneità, buonumore, leggerezza, simpatia e autoironia. Difetti? Siamo dei ritardatari nati. Le nostre giornate sono scandite spesso dal caos più totale, ma per fortuna riusciamo sempre a venirne fuori.

Vi piacerebbe fare tv?

Ad oggi non siamo approdati ancora sul grande schermo, ma sicuramente ci piacerebbe far parte di qualche programma per bambini o ragazzi o perché no qualche serie tv in stile “Robinson” dove poter rappresentare al meglio la nostra famiglia sempre col buonumore che non guasta mai.





