CCNL Call Center, deputati PD Puglia: consiglieri FdI sanno di governare il Paese?

BARI - “Governare il Paese ma chiedere a un Presidente di Regione di risolvere un problema che esula dalle sue competenze. È questo il nuovo paradossale (per non dire ridicolo) metodo adottato dai Consiglieri pugliesi di FdI: scaricare su altri le conseguenze della propria incapacità.” Così i deputati pugliesi del Partito Democratico, Ubaldo Pagano, Claudio Stefanazzi e Marco Lacarra, rispondono alla proposta dei Consiglieri regionali di Fratelli d’Italia in merito alla questione del nuovo contratto dei lavoratori del settore dei call center che interessa, tra gli altri, i dipendenti della Network Contacts di Molfetta con sede a Taranto.“La proposta di istituire un osservatorio, poi, è sintomatica dell’imbarazzo di non avere alcuna influenza sul loro stesso Ministro. Come giustamente hanno ribadito i sindacati, basterebbe semplicemente che la Ministra Calderone adottasse un decreto che imponga alle aziende del settore l’applicazione del CCNL TLC. È finita l’ora dello scaricabarile. Solo in Puglia ci sono 5.000 persone che vivono un momento di grande difficoltà. Chi ha responsabilità di Governo inizi a governare davvero.”