Brindisi, Infrastrutture Verdi: il Pd sollecita la candidatura dell’area tra le vie Madrid, Londra, Parigi e Vienna

BRINDISI - La Regione Puglia ha recentemente pubblicato un avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali per la realizzazione di infrastrutture verdi urbane e periurbane. I termini per la partecipazione scadranno il prossimo 2 maggio, con la possibilità per i comuni di ottenere finanziamenti per progetti compresi tra 500mila euro e 1,1 milioni di euro.

Questo bando rappresenta un’opportunità importante per promuovere interventi di riqualificazione urbana che abbiano come obiettivo la sostenibilità ambientale, la lotta ai cambiamenti climatici, il sostegno alla biodiversità e il miglioramento della qualità della vita delle comunità locali.

Le periferie al centro dell’azione

Le infrastrutture verdi diventano fondamentali soprattutto nelle aree periferiche, spesso caratterizzate da spazi vuoti e degrado, che le rendono doppiamente marginalizzate: da un lato rispetto al contesto urbano, dall’altro come zone di confine tra città e campagna, spesso trascurate. La rigenerazione di queste aree attraverso la valorizzazione paesaggistica e naturale è essenziale per invertire queste dinamiche e ridare vitalità agli spazi pubblici.

La proposta per Brindisi

I consiglieri comunali del PD di Brindisi, Francesco Cannalire, Alessio Carbonella e Denise Aggiano, hanno avanzato la proposta di candidare un’area comunale situata tra le vie Madrid, Londra, Parigi e Vienna, nel cuore della lottizzazione Albertini. Questa zona, che si estende per circa un ettaro e attualmente versa in stato di abbandono, potrebbe diventare un’infrastruttura verde capace di riqualificare l’intero quartiere.

Secondo i consiglieri, il progetto dovrebbe rispondere ai criteri del bando regionale e puntare a realizzare un’area verde integrata, capace di offrire molteplici servizi ecosistemici alla comunità. Tra gli obiettivi principali, ci sono:

La lotta all’inquinamento atmosferico.

La creazione di spazi pubblici di qualità per il benessere dei cittadini.

Il contrasto ai cambiamenti climatici attraverso interventi che favoriscano la biodiversità e la resilienza urbana.

Un’occasione per la Comunità Brindisina

Partecipare a questo avviso potrebbe rappresentare per Brindisi un’occasione unica per valorizzare il patrimonio ambientale e migliorare la vivibilità della città, generando benefici significativi dal punto di vista sociale, economico e ambientale.

“È fondamentale che l’amministrazione comunale colga questa opportunità per rispondere alle criticità diffuse nella nostra città e per promuovere un modello di sviluppo sostenibile. Realizzare un’infrastruttura verde nell’area individuata non solo migliorerà la qualità della vita dei residenti, ma garantirà anche un contributo significativo nella lotta ai cambiamenti climatici,” hanno dichiarato i consiglieri PD.

La decisione ora spetta all’amministrazione comunale, chiamata a farsi promotrice di una visione lungimirante per la città di Brindisi, in linea con le finalità del bando regionale.