Come sconfiggere la solitudine? L’iniziativa di Annamaria Iannelli per creare legami autentici

BARI - La solitudine, uno dei mali più diffusi tra i giovani e non solo, trova una risposta concreta grazie all’iniziativa della traduttrice biscegliese Annamaria Iannelli. Con un progetto originale e innovativo, Iannelli ha avviato una serie di eventi conviviali e di aggregazione giovanile sul territorio di Bari e BAT, trasformando locali come pizzerie e ritrovi notturni in luoghi di connessione autentica.Ieri si è tenuta la terza tappa del suo tour presso la pizzeria “Crudo alla Barese” a Bari, dove Iannelli ha dato vita a un format unico: la creazione di tavoli di aggregazione, pensati per superare la freddezza e la superficialità delle app di incontri e socializzazione. Al posto dello schermo, i partecipanti hanno trovato momenti di dialogo, condivisione e risate, immersi in un’atmosfera calda e accogliente.L’evento ha riscosso grande partecipazione, attirando non solo giovani del territorio, ma anche numerosi senior, che hanno dato vita a un tavolo dedicato, molto seguito e animato. Un chiaro segnale che la necessità di ritrovarsi e sentirsi parte di una comunità è trasversale alle generazioni.Il progetto di Iannelli è destinato a proseguire con nuove tappe e iniziative, aperte a tutti coloro che desiderano mettersi in gioco e vivere momenti di socialità reale. A breve sarà diffuso il programma degli eventi, che continueranno a promuovere l’idea di un incontro diretto, lontano dai filtri digitali, capace di rispondere in modo genuino al bisogno di connessione umana.Un’idea che sta già lasciando il segno e che potrebbe ispirare nuovi modi di combattere la solitudine nella società contemporanea.