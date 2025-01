Peschici, la Perla del Natale: verso il gran finale del cartellone degli eventi

PESCHICI - Il Comune di Peschici si prepara a vivere gli ultimi eventi del Cartellone: Peschici è...La "Perla del Natale" - II Edizione.A partire dalle ore 18:30, in un’atmosfera impregnata di mistero, sacralità e antico spirito natalizio, l'Ass. "Ars Nova" in collaborazione con le 2 Parrocchie, inscenerà, nel Centro Storico, 𝙡𝙖 𝙄𝙄 𝙀𝙙𝙞𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙙𝙚𝙡 𝙋𝙧𝙚𝙨𝙚𝙥𝙚 𝙑𝙞𝙫𝙚𝙣𝙩𝙚, con l'arrivo dei Re Magi e le melodie degli Zampognari di Monte Sant'Angelo.Evento realizzato nell’ambito del Progetto “Mare senza limiti: oltre le barriere culturali, ambientali e generazionali, per viaggiare e vivere in salute" - cup B39G22003520003 - Fondo Ministeriale di finanziamento (“Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità – art.34 D.L.22/03/21, n. 41, convertito con L.21/05/21, n.69). Azioni in materia di turismo accessibile. Progetto C.O.S.T.A. promosso dalla Regione Puglia.A partire dalle ore 16:30, in Piazza Pertini, si terrà il 𝙑𝙞𝙡𝙡𝙖𝙜𝙜𝙞𝙤 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙖 𝘽𝙚𝙛𝙖𝙣𝙖, con attrazioni, animazione e dolciumi. Si proseguirà con l'iniziativa culinaria "In...Calza" il fritto, dove il Gruppo spontaneo "Bella Fè" preparerà delle squisite prelibatezze.Alle ore 18:30, invece, all'interno della Chiesa del Purgatorio, si scopriranno i vincitori della 𝙑𝙄 𝙀𝙙𝙞𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙙𝙚𝙡 𝘾𝙤𝙣𝙘𝙤𝙧𝙨𝙤, "𝙍𝙚𝙖𝙡𝙞𝙯𝙯𝙖 𝙪𝙣 𝙋𝙧𝙚𝙨𝙚𝙥𝙚", abbinato alla "Mostra dei Presepi", organizzata dalla Confraternita del Purgatorio.