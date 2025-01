Contrastare il digital divide, il Comune di Taranto promuove un corso di alfabetizzazione digitale per famiglie

TARANTO - Nell’ambito della "Missione 1" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il Comune di Taranto prosegue il suo impegno per contrastare il digital divide attraverso iniziative concrete rivolte ai cittadini. - Nell’ambito della "Missione 1" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il Comune di Taranto prosegue il suo impegno per contrastare il digital divide attraverso iniziative concrete rivolte ai cittadini.





Il prossimo 30 gennaio, presso il Punto di Facilitazione Digitale attivato nella sede comunale di Vico Carducci 15, si terrà un corso base di alfabetizzazione digitale per famiglie. L’iniziativa, totalmente gratuita e senza necessità di prenotazione, si pone l’obiettivo di facilitare l’accesso ai servizi digitali e migliorare l’autonomia tecnologica dei cittadini.





Per favorire la partecipazione del maggior numero di persone, il corso si svolgerà in due sessioni, ciascuna della durata di due ore: la mattina dalle 10:00 alle 12:00 e il pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30.





Durante l’incontro verranno presentati strumenti fondamentali per accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione, come SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) e la CNS (Carta Nazionale dei Servizi), con particolare attenzione alle modalità di iscrizione scolastica online per gli istituti di ogni ordine e grado. Inoltre, saranno forniti approfondimenti sull’utilizzo del portale del Ministero dell’Istruzione e su sistemi di pagamento digitale come PagoPA per i servizi scolastici.





Grazie al supporto dei facilitatori digitali presenti, i partecipanti saranno guidati nell’uso pratico dei dispositivi tecnologici, semplificando l’accesso a piattaforme e strumenti digitali e promuovendo una maggiore autonomia nel rapporto con la Pubblica Amministrazione.





L’iniziativa è parte integrante del progetto del Comune di Taranto per ridurre le barriere tecnologiche e migliorare la qualità della vita dei cittadini, con un’attenzione particolare alle famiglie e alla loro quotidianità. Il corso è aperto a tutti e non richiede alcuna prenotazione.