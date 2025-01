Convegno criminologico a Bari: "Il Perverso Piacere di Uccidere: Raptus, Patologia o Desiderio?"

BARI - Si terrà il 31 gennaio 2025, presso l’IKOS AGEFORM di Bari, in Via G. Amendola 162/1, il convegno criminologico dal titolo "Il Perverso Piacere di Uccidere: Raptus, Patologia o Desiderio?". L’evento si inserisce in un dibattito complesso e di grande rilevanza, approfondendo il tema degli omicidi privi di movente apparente o scaturiti da impulsi improvvisi e incontrollabili.

Organizzato presso l’IKOS, una scuola di alta formazione con una solida tradizione di oltre 40 convegni di successo, l’evento rappresenta un’occasione unica per esplorare le dinamiche psicologiche, criminologiche e forensi legate a questi fenomeni.

Un parterre di esperti di alto livello

La giornata sarà aperta da Daniela Poggiolini, Psicologa e Presidente dell’IKOS, che introdurrà i lavori con un intervento sul supporto psicologico nella gestione delle problematiche relative alla salute mentale.

Tra i relatori spiccano:

Sergio Caruso , Psicologo e uno dei più giovani criminologi italiani, noto per il suo lavoro sulle scene dei crimini più rilevanti a livello nazionale. La sua analisi si concentrerà sulle dinamiche psicologiche che caratterizzano crimini e vittime.

Tiziana Cecere , Avvocato e Grafologa Forense, offrirà un approfondimento sull’utilizzo della grafologia forense nelle indagini giuridiche.

Mariatiziana Rutigliani , Avvocato e Criminologa, che esaminerà l’intersezione tra diritto, psicologia e prevenzione del crimine.

Pasquale Mario Bacco , Medico Legale, illustrerà il ruolo delle evidenze medico-legali nelle ricostruzioni investigative.

Marco Magliozzi, Psicologo ed Esperto in Vittimologia, che analizzerà gli aspetti emotivi delle vittime di crimini, con un focus sul loro percorso di recupero psicologico.

Un evento multidisciplinare e gratuito

Questo convegno multidisciplinare offre a professionisti e appassionati del settore un’importante opportunità di confronto, fornendo nuovi strumenti e prospettive per comprendere le complesse dinamiche che intrecciano mente, crimine e giustizia.

L’evento è gratuito, ma la partecipazione è soggetta a prenotazione. Per iscriversi, è possibile contattare i numeri 080 521 24 83 o 375 63 10 548.