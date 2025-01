Conversano presenta il nuovo programma educativo 'Arte e infanzia'

momenti di formazione rivolti a insegnanti, educatori e operatori culturali, che permetteranno di approfondire metodi e pratiche innovative che integrano l’arte nei processi educativi, rafforzando il legame tra scuola, territorio e patrimonio culturale;

CONVERSANO - L’Amministrazione Comunale di Conversano è lieta di annunciare l’avvio ufficiale del programma educativo innovativo che valorizza l’identità di Conversano come città d’arte e promuove l’educazione art based per i bambini nella fascia 0-6 anni. Il progetto, parte integrante delle linee guida del Sistema Integrato 0-6, sarà presentato alla cittadinanza e alle istituzioni in un incontro pubblico che si terrà mercoledì 22 gennaio 2025, alle ore 10.00, presso la Pinacoteca Paolo Finoglio del Polo Museale della Città di Conversano.All’evento sono attesi autorevoli ospiti istituzionali, tra cui l’Assessore della Sezione Istruzione e Università Regione Puglia, dott. Sebastiano Leo, la Dirigente della Sezione Istruzione e Università Regione Puglia, dott.ssa Maria Raffaella Lamacchia, il Direttore Ufficio Scolastico Regionale, dott. Giuseppe Silipo, che confermano ulteriormente l’importanza di questa iniziativa per il territorio.La presentazione del progetto sancirà l’avvio di un percorso culturale ed educativo di grande rilevanza, che - da qui ai prossimi mesi - coinvolgerà figure di spicco del mondo accademico, educativo e artistico, nell’ambito di un progetto che concepisce l'arte - già al centro della visione educativa e culturale della Città di Conversano - come un potente strumento di ricerca, conoscenza e confronto capace di promuovere creatività, legami con il patrimonio culturale materiale e immateriale, e connessioni tra istituzioni e comunità. Attraverso programmi innovativi e inclusivi, la città garantisce ai bambini e alle bambine il diritto di vivere esperienze artistiche e culturali in modo continuo e accessibile, favorendo la crescita personale, il senso di appartenenza e lo sviluppo di una cittadinanza responsabile.Il progetto “Crescere con la bellezza. Conversano, arte, cura e infanzia” si articola in un anno di lavoro attraverso un percorso di ricerca-formazione-azione che mira a integrare l’arte nei processi educativi, rafforzando la continuità del percorso scolastico per i più piccoli e promuovendo il benessere umano, culturale e sociale dell’infanzia. Tra le principali attività previste: