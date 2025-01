Corato, arriva il 'Food Vibes nel Borgo'

Protagonisti della serata saranno le eccellenze food e beverage del centro, con le loro proposte culinarie servite direttamente davanti ai locali: da After a To Beer, passando per La Baguetteria, Bugs, SuDiVino, Stick & Chips, Povero Pesce, fino a Plan B.



Programma della serata:





CORATO - Il Borgo di Corato si trasforma in un palcoscenico di musica e gusto con Food Vibes nel Borgo! Oggi Una serata imperdibile, tra ritmi vibranti e sapori unici, in due delle piazze più suggestive della città: Piazza Di Vagno e Piazza Sedile.Piazza Di VagnoOre 20.30: Gianluca Porro scalda l’atmosfera con il suo ritmo travolgente.Ore 22.30: Dom Valente porta sul palco la sua energia per una performance unica.Piazza SedileOre 20.30: Camera con Vista Band regala emozioni con il loro sound inconfondibile.Ore 22.30: Berto DJ chiude in bellezza con un DJ set tutto da ballare.A completare la serata, le attività food & beverage locali vi aspettano con stand culinari ricchi di proposte gustose.