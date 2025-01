Martina Franca, giovedì 9 gennaio 'Cambio vita, vado al Sud' diventa spettacolo

Grande successo per il libro di Brunello che sarà oggetto di un’opera teatrale, nel frattempo il 9 gennaio tappa a Martina Franca per la presentazione del volume.





MARTINA FRANCA (TA) - Decine di presentazioni in tutta Italia, un clamore mediatico nazionale, un cuore che batte a Sud, un libro già alla terza ristampa che diventerà spettacolo teatrale: lo scrittore Alessandro Brunello è pronto ad iniziare questo nuovo anno con tantissime novità, partendo da quella terra dove ha scelto di trasferirsi. La Puglia e, in particolare, Taranto. Ed ecco che, giovedì 9 gennaio, sarà a Martina Franca per la presentazione del suo romanzo "Cambio vita, vado al Sud- diventare terroni e vivere felici" (Salani Editore) nel quale racconta proprio questa piccola e grande rivoluzione del suo quotidiano, maturata con la scelta finale di una migrazione al contrario: dal Nord verso il Meridione.





Ma non è tutto: proprio dal successo di questo lavoro autobiografico, ha ricevuto diverse proposte di conduzione da parte di importanti emittenti radiofoniche e televisive, mentre sta già scrivendo, in collaborazione con gli autori di Zelig, lo spettacolo "Cambio Vita, Vado al Sud", che andrà in scena nella prossima stagione nei più importanti teatri italiani.





«Sinceramente – commenta - non mi aspettavo tanto affetto intorno a questo libro, pur essendo convinto che la storia che ho raccontato offre un punto di vista inedito sul Sud e parla del nostro Paese in modi anche nuovi. Mi rendo conto, con grande piacere, che è scoccata la scintilla della curiosità da parte di tantissimi lettori che hanno partecipato alle presentazioni in tutt’Italia».





Pioniere del crowdfunding, globetrotter con base a Milano e una carriera che lo ha visto passare con leggerezza da ruoli da comico o regista a docente e curatore di mostre internazionali, da produttore esecutivo a direttore marketing. Ma, negli ultimi anni, la scelta di lasciare tutto e trasferirsi a Taranto. «È qui – racconta – che ho trovato la felicità». Il passato fatto di startup, multinazionali e intelligenza artificiale è solo un lontano ricordo. Adesso scrive, attraversa l’Italia tutta raccontando la sua storia ed è particolarmente soddisfatto (e ancora incredulo) del grande successo del suo libro rivelazione, peraltro andato in ristampa appena 20 giorni dopo l’uscita.





«In questa parte d’Italia – dice ancora - esiste un modello mediterraneo di felicità che è sinonimo di socialità, tempo per sé stessi e per gli altri, dimensione lontana dall’imposizione di ritmi frenetici dettati dall’esigenza di produttività».





La prima data di presentazione del romanzo, per questo nuovo anno, è in programma a Martina Franca giovedì 9 gennaio alle ore 19 nella sede della Società Operaia di Mutuo soccorso e Lavoro in via Garibaldi 25, nel centro storico. L’incontro con l’autore sarà anche occasione per il firma copie da parte di Brunello e per incontrare amici e curiosi. Tutto questo con un messaggio di fondo: non è mai troppo tardi per cambiare vita.