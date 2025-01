De Santis, Campo, Pd: 'Proseguiremo sulla strada della trasparenza e del merito'

BARI - Il segretario regionale Pd De Santis e il capogruppo in consiglio regionale Campo, incontreranno a giorni i capigruppo per lavorare insieme a una proposta condivisa circa la norma sulle nomine, per sanare i profili palesemente anticostituzionali.“Accogliamo con favore la disponibilità dei 5 stelle - fanno sapere gli esponenti del Pd - per l’apertura di queste ore, volte ad aprire un confronto sul tema della trasparenza. Nell’incontro della maggioranza consiliare ragioneremo delle priorità legislative dei prossimi mesi e discuteremo della nostra idea per sanare i profili di incostituzionalità, di incoerenza con altri articoli del bilancio e di conflitto di competenze tra Giunta e l’assemblea legislativa. Stiamo ragionando su una proposta che prende spunto dal regolamento adottato dal comune di Bari su iniziativa dell’assessore 5 Stelle Nicola Grasso, da Michele Laforgia e a cui ha approfonditamente lavorato anche il gruppo del PD ed è stato approvato da tutta la coalizione di maggioranza. È nostro interesse garantire trasparenza e meritocrazia affinché i cittadini si sentano rappresentati e garantiti. E continueremo a chiedere al Presidente Emiliano di scegliere personalità di alto profilo come ha fatto all’ARTI con Luisa Torsi e Annamaria Tosto ad AFC. Aggiungiamo che proprio oggi la Giunta regionale ha approvato la carta di avviso pubblico che salutiamo con favore.”