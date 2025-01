Decentramento amministrativo: nasce a Bari la Commissione speciale

BARI - Il decentramento amministrativo è un elemento cruciale per rafforzare la governance locale e rispondere efficacemente alle esigenze delle comunità.Nella città di Bari, questo processo è in evoluzione e promette di apportare cambiamenti significativi nella gestione dei servizi locali.Il Sindaco Vito Leccese ha integrato il decentramento amministrativo nel suo programma politico per diversi motivi strategici:Leccese sostiene fermamente la necessità di garantire una reale autonomia agli enti locali, affinché possano rispondere in modo efficace e tempestivo alle esigenze specifiche delle loro comunità.Il sindaco promuove la partecipazione attiva dei cittadini nei processi decisionali, vedendo nel decentramento un'opportunità per coinvolgere maggiormente la popolazione nella gestione delle risorse pubbliche.: La delega di funzioni specifiche ai municipi è vista come un mezzo per migliorare l'efficienza amministrativa, riducendo la burocrazia e ottimizzando l'uso delle risorse. Coordinamento e Monitoraggio: Leccese sottolinea l'importanza di un coordinamento efficace tra i diversi livelli di governo e di un sistema di monitoraggio che valuti l'impatto delle politiche attuate, per garantire che il decentramento produca risultati concreti e positivi.: Il sindaco avverte dei rischi di riforme superficiali o temporanee, sostenendo la necessità di un quadro normativo e culturale che supporti il decentramento nel lungo termine. Nel gennaio 2025, l'Avvocato Lieggi, consigliera del Municipio 1 di Bari, è stata nominata Presidente di una Commissione Speciale dedicata al Decentramento Amministrativo. Con grande impegno e determinazione, si propone di guidare questa commissione per esplorare e implementare strategie che rafforzino l'autonomia e l'efficienza dei municipi.L’avvocato Lieggi riferisce che il decentramento amministrativo a Bari si basa su un solido quadro normativo, che include la Costituzione Italiana, in particolare l'articolo 114, e leggi come la 142/1990 e il Testo Unico degli Enti Locali (Legge 267/2000). Queste normative permettono ai comuni di istituire municipi o circoscrizioni, delegando loro funzioni specifiche per una gestione più diretta e partecipativa.In Puglia, il decentramento è supportato dalla Legge Regionale n. 21 del 2006, che incoraggia la collaborazione tra comuni. Esempi di buone pratiche si trovano in città come Milano, Bologna e Torino, dove il decentramento ha facilitato una maggiore partecipazione dei cittadini e una gestione più efficiente dei servizi locali.Questa visione moderna dell’organizzazione amministrativa non può che comportare la gestione del comune in maniera attiva da parte dei cittadini: I municipi avranno maggiore autonomia nella gestione di servizi locali come la manutenzione delle strade, la gestione dei parchi e la promozione di attività culturali, permettendo una risposta più rapida alle esigenze dei cittadini, affinchè tutto questo possa realizzarsi è importante lavorare sul rafforzamento dei legami tra municipi, comune e regione al fine di raggiungere una governance integrata, facilitando l'attuazione di politiche coordinate e rispondenti alle esigenze locali.L’Avv. Lieggi conclude sostenendo che la creazione della Commissione Speciale sul Decentramento Amministrativo a Bari segna un passo significativo verso una governance più autonoma e partecipativa. È essenziale che tutti gli attori coinvolti uniscano le loro competenze per costruire un sistema amministrativo che sia realmente al servizio dei cittadini, migliorando la qualità dei servizi offerti e rafforzando il ruolo fondamentale dei consiglieri municipali.