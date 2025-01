Deliceto e la sua olivicoltura protagonisti all’Evolio-Expo di Bari

DELICETO – Ci sarà anche Deliceto alle tre giornate di Evolio-Expo, la prima fiera dell’olio evo in Italia, che si terrà alla Fiera del Levante di Bari da giovedì 30 gennaio a sabato 1° febbraio 2025. Il Comune di Deliceto sarà presente con un proprio stand, all’interno del quale saranno presenti anche la Pro Loco e i due frantoi delicetani Olearia D’Ambrosio e Antico Frantoio Ingegno. “Fra i 170 espositori della Fiera, per raccontarsi ai visitatori di Evolio e ai 40 buyer internazionali che parteciperanno all’evento, Deliceto promuoverà non solo la sua olivicoltura ma anche il proprio territorio, i suoi sapori, un’antica vocazione che diventa moderna visione di sviluppo puntando sulla biodiversità e la bellezza espresse dal borgo e da un patrimonio ambientale, culturale e produttivo ricco di unicità”, spiega il sindaco Pasquale Bizzarro. Il Comune di Deliceto ha da poco fatto il proprio ingresso tra le “Città dell’Olio”, una rete nazionale che unisce enti, realtà produttive e comunità di tutta Italia per creare e cogliere le nuove opportunità di sviluppo offerte dalla valorizzazione della vocazione olivicolo-olearia.. Una parte importante delle aree rurali di Deliceto è caratterizzata da vaste distese di uliveti. Le cultivar più diffuse sono l’ogliarola e la coratina. Le aziende olivicole che operano sul territorio sono in prevalenza di piccole e di medie dimensioni, a conduzione familiare, con alle spalle decenni di passione e di cura per piante e alberi che hanno anche una funzione importantissima per il paesaggio e la tenuta idrogeologica del territorio.Il ricambio generazionale degli ultimi anni sta incidendo in modo positivo sull’innovazione di un comparto olivicolo che, da secoli, affonda le proprie radici nella sapienza produttiva dei vecchi olivicoltori. In paese operano due importanti frantoi oleari: Olearia D’Ambrosio e Antico Frantoio Ingegno. Entrambi sono un punto di riferimento importante non solo per i produttori olivicoli delicetani ma anche per quelli dei borghi più vicini che, per la molitura delle proprie olive, scelgono due realtà produttive capaci di coniugare tradizione e modernità. Sono diverse le imprese olivicole in cui il ricambio generazionale sta permettendo a ragazze e ragazzi di entrare da protagonisti nelle aziende di famiglia, apportando una serie di importanti innovazioni anche nel marketing e nella conquista di nuovi mercati.