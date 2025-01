Economia, Pagano (Pd): 'Istat smentisce Meloni. Con questo Governo più tasse e meno servizi'

ROMA - “Il magico mondo di Meloni si scontra con la realtà. I dati ISTAT raccontano una storia molto diversa da quella che la Premier propina ad ogni conferenza stampa. Le tasse non stanno scendendo ma il contrario. La pressione fiscale infatti sale di un punto percentuale nel terzo trimestre del 2024 e c’è da aspettarsi che i valori di fine anno siano ancora peggiori del 40,5%. Se a ciò aggiungiamo la pessima manovra e la totale inerzia rispetto alla nuova impennata dei costi energetici, gli italiani hanno ben poco da stare tranquilli per il 2025, visto che a fronte di questa crescita della tassazione corrisponde una diminuzione delle risorse pubbliche per sanità ed istruzione: un vero capolavoro targato Meloni”. Così Ubaldo Pagano, capogruppo PD in Commissione Bilancio a Montecitorio.