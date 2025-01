Emergenza incendi a Los Angeles: evacuazioni a Hollywood e migliaia di sfollati

LOS ANGELES - La California continua a essere devastata da una serie di incendi che hanno raggiunto anche zone iconiche come il quartiere di Hollywood a Los Angeles. Le autorità hanno ordinato l'evacuazione degli abitanti, definendo la situazione una "minaccia immediata alla vita".

Ordine di evacuazione a Hollywood

Le fiamme si sono avvicinate pericolosamente a Hollywood Boulevard, spingendo il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Los Angeles a diramare un ordine legale di evacuazione e a chiudere alcune aree al pubblico. Attraverso una mappa interattiva, è stata delineata la zona a rischio, che include il cuore storico dell’industria cinematografica.

Case distrutte e celebrità colpite

Tra le vittime degli incendi si contano anche alcune celebrità. Secondo la BBC, le abitazioni di attori come Billy Crystal e della socialite Paris Hilton sono state completamente distrutte.

Bilancio tragico: 5 morti e decine di feriti

Il bilancio umano dell’emergenza è pesante: finora si registrano 5 morti e decine di feriti. Le fiamme hanno già bruciato 6.000 ettari di terreno, distruggendo intere comunità.

Il Pentagono ha messo a disposizione aerei C-130 per sostenere le operazioni di spegnimento, mentre il numero degli sfollati ha superato le 150.000 persone.

Gli incendi attivi: una battaglia contro il tempo

Secondo i dati diffusi dai Vigili del Fuoco della California, sono attivi almeno sei incendi principali. Tra i più devastanti:

Palisades Fire : il più vasto, con 39.121 ettari rasi al suolo in una delle zone residenziali più esclusive di Los Angeles.

: il più vasto, con rasi al suolo in una delle zone residenziali più esclusive di Los Angeles. Pasadena Fire : ha già bruciato oltre 4.289 ettari , distruggendo centinaia di abitazioni e attività commerciali.

: ha già bruciato oltre , distruggendo centinaia di abitazioni e attività commerciali. Hurst Fire: localizzato a Sylmar, si estende su 1.729 ettari.

Le fiamme sono alimentate dai venti di Santa Ana, che soffiano con intensità crescente, rendendo le operazioni di contenimento estremamente difficili.

Stato di disastro in California

Il governatore della California ha dichiarato lo stato di disastro, richiedendo risorse straordinarie per affrontare l'emergenza. Nel frattempo, il presidente Joe Biden ha annullato il suo viaggio in Italia previsto per oggi, per seguire da vicino l'evolversi della crisi.

Tuttavia, non sono mancate le polemiche. L’ex presidente Donald Trump ha criticato la gestione dell’emergenza da parte del governatore Gavin Newsom, alimentando un acceso dibattito politico.