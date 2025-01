Ex Ilva, Turco (M5S): 'Depositata interrogazione per conoscere da Urso offerte di acquisto'

TARANTO - “Oggi, 16 gennaio, ho depositato un'interrogazione a risposta orale in Aula, indirizzata al Ministro dello Sviluppo Economico, in quanto in questi ultimi giorni lo stesso Adolfo Urso ha evidenziato a mezzo stampa il grande successo del bando di gara sull’ex Ilva di Taranto, solo perché diversi player stranieri della siderurgia hanno presentato le loro manifestazioni di interesse per acquisire gli stabilimenti di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria. Tuttavia, il Ministro nasconde che le proposte di acquisto, per bocca stessa degli stessi commissari, sarebbero notevolmente inferiori al valore minimo di vendita. In base alle indiscrezioni giornalistiche che circolano, la più alta offerta presentata sin qui si aggira intorno ai 500 milioni: un terzo del valore quantificato dai Commissari. A tal proposito, si chiede al Ministro di riferire in Parlamento per: illustrare il contenuto e il prezzo delle offerte di acquisto pervenute; motivare l’eventuale discordanza dell’offerta economica rispetto al valore assegnato dai Commissari e riportato nel bando di gara; esporre i contenuti dei relativi piani industriali al fine di conoscerne l’impatto sui livelli occupazionali; dichiarare la metodologia che il Ministro seguirà per la scelta dell’assegnatario. Si domanda, soprattutto, come il Governo intenda salvaguardare la salute dei cittadini, l’ambiente e tutti i lavoratori, compresi quelli in cassa integrazione dell'ex Ilva di Taranto”. Lo afferma in un comunicato stampa il Sen. Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle, nonché Coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa.