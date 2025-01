Feste patronali, Laricchia (M5S): “Dopo l’approvazione in Commissione procedere celermente con l’esame in aula”

BARI - “Oggi finalmente dopo un percorso durato anni abbiamo approvato in Commissione VI la proposta di legge, sottoscritta da tutti i commissari, per la valorizzazione delle feste patronali. Parliamo di una norma molto attesa, dal momento che le feste patronali rappresentano un patrimonio inestimabile della nostra regione, e ora dobbiamo velocizzare i tempi per l’approvazione in aula e per rendere operativa la legge entro la fine della legislatura. Un impegno trasversale a prescindere dall’appartenenza politica, visto che siamo già in forte ritardo”. Lo dichiara la consigliera del M5S Antonella Laricchia.“Dopo l’approvazione in Consiglio - continua Laricchia - la Giunta dovrà procedere con il regolamento attuativo, in cui dovranno essere stabiliti criteri chiari per l’erogazione dei contributi, in modo da evitare una eccessiva parcellizzazione delle risorse, e servirà individuare in ogni Provincia feste per cui prevedere contributi ulteriori per la sicurezza. Altro obiettivo sarà aumentare la dotazione finanziaria, perchè la dotazione finanziaria di 400.000 euro è sottostimata rispetto alle reali esigenze. Le feste patronali sono fondamentali per promuovere Puglia ed è nostro dovere valorizzarle come meritano”.