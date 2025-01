Fòcara accessibile e senza barriere con AbilFesta

NOVOLI - Anche quest’anno la festa della Fòcara sarà accessibile a tutti grazie alla collaborazione con la Cooperativa l’Integrazione Onlus. A disposizione della Fòcara 2025 e dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate, infatti, è attivato il servizio AbilFesta per garantire accessibilità dei luoghi degli eventi, consentendo alle persone con disabilità di goderne in totale sicurezza e con il supporto dedicato.I giorni del servizio saranno il 16 e il 17 gennaio 2025: per poter usufruire del supporto e dei servizi occorre compilare il modulo a questo link bit.ly/3CdszpL Si riceverà via email il ticket di prenotazione, gratuito e valido per una persona con disabilità + un accompagnatore.I servizi Abilfesta per la Fòcara 2025 sono: info point dedicato, area riservata e accoglienza inclusiva, sosta vicino all’evento, noleggio dispositivi per la mobilità (es. sedie a rotelle), accesso a bagni per persone con disabilità, cuffie antirumore, supporto psicologico e il servizio di navetta privato, con partenza dal Foro Boario di Lecce (da prenotare su WhatsApp al numero +39 320 861 2138)Il piano traffico e parcheggi redatto dal Comune di Novoli ha riservato agli utenti con disabilità il parcheggio in Via Risorgimento (parcheggio adiacente alla scuola dell’infanzia in Via Montale). Il Marchio AbilFesta sarà presente alla Fòcara di Novoli con i suoi operatori, a servizio su tutta l’area dell’evento e saranno riconoscibili dal badge con il logo di AbilFesta.