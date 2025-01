Giocattoli in Movimento: il M5S consegna una parte dei giochi raccolti al CARA di Bari

BARI - “Ieri abbiamo consegnato ai piccoli ospiti del CARA di Bari una prima parte dei tanti giocattoli raccolti il 4 e 5 gennaio grazie a ‘Giocattoli in Movimento’. Vista la grande partecipazione all’iniziativa, abbiamo deciso di dividere il tanto materiale raccolto tra diverse associazioni e parrocchie, così da poter dare gioia a più bambini”.Lo dichiarano il deputato Gianmauro Dell’Olio, l’assessore ai Controlli, alla Legalità, alla Trasparenza e all'Antimafia Sociale Nicola Grasso, i consiglieri comunali Antonello Delle Fontane e Italo Carelli e i consiglieri municipali Chiara Riccardi, Francesco Mastrandrea, Giuseppe Bondanese e Giuseppe Catalano.“Vogliamo ringraziare ancora una volta i tanti bambini che hanno deciso di portare i loro giocattoli ai nostri gazebo. In questo modo peluche, bambole, giochi da tavola, puzzle, trenini e macchinine potranno avere una nuova vita e far felici altri bambini. Lo scopo di ‘Giocattoli in Movimento' è trasmettere ai più piccoli i valori del riuso e del recupero e l’importanza di donare a chi è meno fortunato. Il sorriso dei bambini che oggi hanno ricevuto i giochi è la migliore testimonianza dell’importanza di questa iniziativa che portiamo avanti da anni sui territori”.