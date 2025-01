Hoist Finance, al via Campus H per formare e inserire in azienda giovani talenti

Lezioni teoriche e pratiche presso le sedi Hoist di Lecce e Roma. Nelle edizioni precedenti oltre il 50% dei giovani selezionati è stato assunto a tempo indeterminato.





Un percorso formativo per avvicinare i giovani laureati al mondo del lavoro, finalizzato all’inserimento in azienda. È questo l’obiettivo di Campus H, il nuovo progetto formativo che Hoist Finance Italia, guidata dal Country Manager Andrea Giovanelli, ha lanciato ieri.





Il percorso si terrà presso le sedi Hoist di Lecce e Roma, è rivolto a laureati e neolaureati delle Facoltà di Giurisprudenza, Economia e Finanza, e affini, e prevede 120 ore di formazione, teoriche e pratiche.





Di queste - riferisce Vincenzo Spano, responsabile HR di Hoist Italia - 60 ore saranno dedicate a lezioni teoriche sulla gestione dei crediti, per fornire una solida conoscenza di base, sul lavoro di Hoist Finance per comprenderne mission, valori e modalità operative, e per lo sviluppo di competenze e capacità personali, come la scrittura efficace di un curriculum, consigli per affrontare il primo approccio al mondo del lavoro e strategie per la crescita professionale. Le altre 60 ore riguarderanno l’affiancamento pratico, pensato per offrire ai partecipanti un’esperienza diretta, applicata alle attività di recupero crediti.





Il progetto coinvolgerà 20 partecipanti, dei quali 14 seguiranno la formazione a Lecce e 6 saranno su Roma. L’obiettivo è quello di inserire, al termine del percorso, almeno 10 persone, all’interno degli uffici di Hoist a Lecce (tra 7 e 8 posizioni vacanti) e Roma (2 o 3 posizioni).





Gli inserimenti saranno effettuati tramite un contratto di somministrazione, dando la possibilità alle risorse interessate di proseguire il percorso all’interno dell’azienda.





Le risorse coinvolte sono state selezionate in collaborazione con Adecco, che ha curato anche tutti gli aspetti legati al finanziamento e planning del progetto, e con il supporto di Orienta, che ha curato la parte di ricerca e selezione.





Alcuni talenti sono stati scelti anche durante i Career Days, ai quali Hoist Finance ha partecipato, organizzati dalle università UniSalento, Tor Vergata e LUMSA.





Campus H, giunto alla terza edizione, è un progetto nato dalla volontà dell’azienda di farsi parte attiva nella ricerca, formazione e selezione del personale.





Per questo, Hoist Finance ha deciso di proporre una collaborazione con le Università di Lecce e Roma, con l’obiettivo di mettere a disposizione del mondo accademico tutto il know-how e l’esperienza di una società europea, leader nel settore della gestione dei crediti.





Nelle edizioni precedenti, i partecipanti sono stati coinvolti nel mondo aziendale, hanno potuto esplorare tutte le aree di business e hanno sviluppato a fine percorso un project work per valutare anche il livello di apprendimento.





Attraverso Campus H i giovani selezionati hanno quindi avuto l’opportunità sia di approfondire la propria formazione in un ambito specialistico, sia di inserirsi in azienda, attraverso contratti full time a tempo indeterminato.





Nelle due edizioni precedenti sono state 50 le risorse selezionate che hanno partecipato al percorso di formazione; di queste 27 sono poi state assunte, 17 a Lecce e 10 a Roma.





Hoist Finance è uno dei principali player europei nel mercato degli NPL. E’ presente in 13 Paesi, quali Svezia, Italia, Germania, Francia, Belgio, Olanda, Polonia, Regno Unito, Austria, Grecia, Spagna, Romania e Cipro. L’Italia rappresenta il principale mercato per il Gruppo, che da sempre investe e dedica particolare attenzione al nostro Paese.