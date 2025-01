I concerti dei Bento. e di TI all'Ex Macello di Putignano

Prosegue Il Mangianastri: la rassegna di concerti e non solo che negli anni ha portato artisti di ogni genere e provenienza con esperienze e serate incredibili all'ex Macello di Putignano.

Questo venerdì 10 gennaio comincia la stagione 2025 con i concerti di TI: il nuovo progetto dream e synth pop di Tiziana Felle (Fabryka) che ci farà volare con la sua splendida voce e il successivo concerto dei brindisini BENTO. : un duo elettro/acustico fatto di soundtrack, industrial, big beat, trip hop e math rock. In chiusura il dj set a cura di Radio JP con la selection di Black Circle.

L'ingresso sarà ad offerta libera, ognuno sarà libero di dare il valore che reputa all'evento lasciando un'offerta a piacere.





Venerdì 10 Gennaio 2024 - ore 21:30

Ex Macello - Via S. Caterina da Siena - Putignano (BA)

INGRESSO libero con offerta libera





TI

(dream pop/synth pop - Bari)

Ti (Tiziana Felle) è una delle voci più suggestive del panorama musicale italiano. Ha legato il suo nome a progetti sempre ricercati e dal taglio spiccatamente internazionale (come i Fabryka), che spesso precorrono i tempi e anticipano le tendenze. Inner, il suo nuovo EP, unisce la sua passione per le musiche dream pop, synth pop e film score e si sofferma sulla moltitudine della nostra interiorità. Racchiude le contraddizioni e l’emotività, la fierezza della diversità e l’amore per la differenza, quello che sentiamo e viviamo giorno dopo giorno, le nostre battaglie interiori, le nostre paure, debolezze e insicurezze, i pensieri fissi che ritornano ma anche le opinioni che vogliamo difendere a discapito di una società che omologa e appiattisce. Tiziana Felle - voce e synths





BENTO

(electronic/industrial/big beat/trip hop - San Michele Salentino - BR)

I Bento sono un duo elettronico/acustico nato nel 2019 in provincia di Brindisi. La band si completa con la collaborazione di Carlo Madaghiele, fonico Laboratori Testone (MI), e la creazione di Visual del VJ Claudio Macchitella.

Vincitori del Bando Nuove Produzioni Discografiche NUOVOIMAIE - a livello nazionale - pubblicano il loro secondo lavoro YΛΗ a Dicembre 2023 - in anteprima su Rumore. Nello stesso mese, si esibiscono al Monk di Roma, opening act ai Bud Spencer Blues Explosion (sold out). La promozione di questo disco porta i Bento a suonare in festival come il Reset di Belluno ed in alcuni dei live club più importanti di Italia come il Sonica di Siracusa, il Mono di Catania, Mood di Rende e Le Serre di Bologna. Vincitori dell’Open Call #MUSICFORPHEST 2023 organizzato da PhEST - See Beyond the Sea e Radio Norba in collaborazione con VIVA! Festival e Dirockato, sono ospiti nel programma radiofonico con Alan Palmieri (Battiti Live art director) su Radio Norba a Gennaio 2024. All’attivo già sei singoli dal 2020 ad oggi: UA, Moon, Forget your Life, Follow, I need your help, Come back to move. Nel 2020 partecipano al Genera Festival. Nel marzo 2021 l’autorevole testata DJ Mag Italia li cita tra gli esponenti di riferimento della nuova ondata electro-indie italiana. A Novembre 2021 esce il loro primo album HEY DREAMERS! - in anteprima su Soundwall.