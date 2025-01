In Puglia gli Stati Generali dell’Olivicoltura, evento alla Fiera del Levante

"La Filiera Olivicola Italiana verso il Futuro": il 30 gennaio ci sarà anche il Sottosegretario La Pietra. Focus con Pentassuglia, Gennaro Sicolo (Italia Olivicola), Cristiano Fini (CIA Agricoltori Italiani). Gli interventi di Dora De Santis (Fooi), Elia Pellegrino (Aifo), Nicola Ruggiero (Oliveti d’Italia). L’appuntamento è organizzato nell’ambito di EVOLIO EXPO, la prima fiera dell’olio Evo in Italia.





BARI - "La Filiera Olivicola Italiana verso il futuro". È questo il focus del convegno che, giovedì 30 gennaio 2025, dalle ore 16 alla Fiera del Levante di Bari nell’ambito di EVOLIO EXPO (la prima fiera dell’olio Evo in Italia), metterà insieme istituzioni, realtà imprenditoriali e associazioni. All’incontro, organizzato da Italia Olivicola e CIA Agricoltori Italiani, interverrà anche il senatore Patrizio Giacomo La Pietra, Sottosegretario del MASAF, che nelle conclusioni anticiperà le azioni che il Governo intende attuare nel 2025 per rafforzare il settore olivicolo. Saranno Gennaro Sicolo, presidente di Italia Olivicola, e Cristiano Fini, presidente di CIA Agricoltori Italiani, a introdurre le questioni al centro del dibattito. Entrambi, poi, parteciperanno alla tavola rotonda nella quale interverranno anche Donato Pentassuglia, assessore all’Agricoltura della Regione Puglia; Dora De Santis, presidente del Fooi-Filiera Olivicola Italiana; Elia Pellegrino, presidente Aifo; e Nicola Ruggiero, presidente di Oliveti d’Italia. L’incontro, che si concluderà come anticipato con l’intervento del Sottosegretario Patrizio Giacomo La Pietra, sarà moderato da Alberto Grimelli, direttore di Teatro Naturale.





Al centro della discussione, oltre ai dati e al quadro generale sullo stato dell’olivicoltura italiana, ci saranno i successi e le criticità del settore, con una valutazione su quanto è necessario fare nel 2025 affinché uno dei fiori all’occhiello del made in Italy possa ulteriormente rafforzarsi sui mercati, anche attraverso un migliore sostegno a tutti gli anelli della filiera.