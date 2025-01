La focaccia di Bisceglie riceve il riconoscimento P.A.T.

Il 19 giugno 2024, durante l'evento "RI-CostruiAmo il territorio", che ha visto il coinvolgimento della comunità locale nella campagna di sensibilizzazione sulla cultura delle tradizioni e la valorizzazione del territorio, è stato ufficializzata la richiesta di riconoscimento P.A.T. (Prodotto Agroalimentare Tradizionale) per la focaccia di Bisceglie. L'iter è stato presentato da Giuseppe Frizzale, dell'APS Cooking Solution, in sinergia con Assolocali Confcommercio Proloco e con la preziosa collaborazione della dottoressa Antonia Sinesi. La richiesta di tale riconoscimento è stata formalizzata alla Regione Puglia, come parte del percorso volto a valorizzare l'autenticità delle tradizioni locali. I P.A.T. sono prodotti che rappresentano un patrimonio culturale italiano, come stabilito dal Decreto Interministeriale del 9 aprile 2008, firmato dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali.

Con questo importante traguardo, la focaccia di Bisceglie si unisce ai prestigiosi prodotti che testimoniano la ricchezza e la diversità delle tradizioni agroalimentari italiane, confermando l'impegno della città e dei suoi protagonisti nella promozione di un territorio autentico e ricco di storia. Questo riconoscimento rappresenta un successo non solo per Bisceglie, ma anche per tutti coloro che lavorano instancabilmente per la promozione della cultura enogastronomica e per la tutela del patrimonio tradizionale.