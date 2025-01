“Compleanno di Niccolò Piccinni”: presentato il programma degli eventi organizzati dal FAI

BARI - Si è tenuta questa mattina, nella sala giunta di Palazzo di Città, la presentazione del programma di eventi organizzati dal FAI in collaborazione con il Museo Civico per celebrare il compleanno di Niccolò Piccinni, il grande musicista e compositore nato a Bari il 16 gennaio del 1728.All’incontro con la stampa sono intervenuti l’assessora alle Culture Paola Romano, la consigliera comunale e metropolitana Micaela Paparella, il capo delegazione FAI Bari Gioacchino Leonetti e i rappresentanti dei soggetti partner dell’evento: Museo Civico, Aeroporti di Puglia, Fondo Niccolò Piccinni, Alliance Francaise, Conservatorio Niccolò Piccinni, Circolo della Vela di Bari, I Luoghi della Musica, FIDAPA BPW di Bari, Associazione Porta d’Oriente, Ensemble il Mondo della Luna, Associazione Formediterre, DMB Italia Srl di Marco Iannone, Granteatrino Casa di Pulcinella, Union Press Francophone.“Per il sesto anno consecutivo celebriamo il compleanno di Niccolò Piccinni, ormai un appuntamento consolidato per la città di Bari che in questo modo rende omaggio al genio e alle opere di un compositore che ben rappresenta la nostra identità culturale e che merita di essere sempre più conosciuto e valorizzato - ha esordito Paola Romano -. Per questo ringrazio il Fai, la Città metropolitana, il Museo Civico, il Conservatorio, l’Alliance Francaise e tutte le realtà che partecipano alla realizzazione degli appuntamenti organizzati per l’occasione, che compongono un programma ricco e interessante pensato per un pubblico variegato.La storia di Piccinni, nato a Bari vecchia, è la storia del nostro Meridione e rappresenta il nostro legame con la Francia: il nostro impegno perché la sua opera possa diventare patrimonio condiviso e identitario guarda all’idea che Bari possa essere conosciuta come città dell’opera e della musica”.“Siamo pronti a festeggiare il 297° compleanno di Niccolò Piccinni, iniziativa nata nel 2020 sulla scia dell’entusiasmo per la restituzione alla città del teatro comunale a lui intitolato - ha proseguito Micaela Paparella -. Ed è nel foyer del teatro Piccinni che il 15 gennaio, in occasione del concerto dell’orchestra Sinfonica metropolitana, verrà esposto un ritratto giovanile del nostro illustre concittadino realizzato da un pittore anonimo a metà dell’800.Nel corso degli anni la manifestazione si è progressivamente ampliata, riscontrando il favore del pubblico e della stampa potendo contare su collaborazioni eccellenti di musicologi e accademici, sulla partecipazione dell’erede di Piccinni, Maximilian Seren Piccinni, e su una crescente adesione delle scuole, delle associazioni culturali e di enti pubblici territoriali come la Regione Puglia, che il 16 gennaio aprirà le porte del Kursaal Santalucia con la fanfara del Comando militare, o Aeroporti di Puglia, che farà risuonare la musica di Niccolò Piccinni nello scalo barese.Ulteriori conferme del valore della manifestazione sono il percorso di valorizzazione avviato dal Comune di Bari con la procedura di partenariato pubblico-privato che porterà alla riapertura al pubblico, dopo più di 30 anni, della casa natale di Niccolò Piccinni in piazza Mercantile, e il lavoro di revisione di circa 50 partiture di ouverture e sinfonie inedite portato avanti dal direttore artistico dell’orchestra Sinfonica metropolitana Vito Clemente, ormai stabilmente inserite nel programma dei concerti.Ci auguriamo che, in continuità con quanto fatto finora, da Bari possa partire una stagione che coinvolga tutti i teatri pugliesi, e non solo, nella promozione dell’ascolto della musica picciniana”.“Nel 50^ anniversario del FAI e nel 25^ dalla nascita della Delegazione di Bari - ha concluso Gioacchino Leonetti -, siamo felici di presentare la sesta edizione del “Compleanno di Niccolò Piccinni”, un evento nato dalla proposta della consigliera Micaela Paparella e consolidatosi grazie alla collaborazione di sempre più partecipanti. Far conoscere e amare la storia del nostro territorio è la nostra missione, e per questo dal 2020 promuoviamo questo progetto per celebrare la figura del grande musicista barese, molto famoso a Parigi alla corte di Luigi XVI, che nel Settecento contribuì a innovare l’Opera Buffa portandola al successo. Anche quest’anno, dunque, ci accingiamo a celebrare il compleanno del Maestro in collaborazione con un’ampia rete di partner, che ringrazio per il contributo eccellente in una gara generosa per rendere omaggio tutti insieme a Niccolò Piccinni”.Di seguito il programma completo:· ore 18.45, nel teatro comunale “Niccolò Piccinni”: conversazione su Niccolò Piccinni nel giorno del suo compleanno, con Dinko Fabris, Michèle Sajous, Pierfranco Moliterni, Lorenzo Mattei, Melucci e Cirillo.· ore 19.30, nel teatro comunale “Niccolò Piccinni”: concerto “Buon compleanno Maestro Piccinni” della ICO Orchestra metropolitana diretta dal Maestro Sabino Manzo, che eseguirà brani tratti dal repertorio di Niccolò Piccinni, con prima esecuzione in tempi moderni del “Laudate Pueri” (costo del biglietto: intero 5 euro; sconto FAI 2 euro; sconto over 65 anni 1 euro - presso biglietteria del Teatro Piccinni)· nell’aeroporto internazionale di Bari “Karol Wojtyla” saranno trasmessi brani del compositore registrati per la casa discografica Digressioni Music Label, a distribuzione Naxos per Usa e Canada, e Stradivarius per l’Europa, eseguiti dall’ensemble Il Mondo della Luna, fondato e diretto da Grazia Bonasia. Solisti Vittoria Di Donna, Anastasia Abryutina e Giuseppe Naviglio.· ore 10, nel teatro Kursaal Santalucia: “Buon compleanno Maestro Piccinni”, l’incontro con le scuole con conversazioni di Fiorella Sassanelli, Gianna Valente, Pier Franco Moliterni e Michèle Sajous e proiezione di video di scene dell’opera “Ifigenia in Tauride”, di Piccinni, tenutasi negli anni ‘80 al Teatro Petruzzelli (video di Antonio Minelli e Alessia Carreri dell’associazione Forme di Terre). Per l’occasione in programma un breve concerto della fanfara del Comando Militare che eseguirà l’inno italiano e brani di Piccinni.· ore 17, nel Museo Civico: proiezioni sulla facciata a cura del Consorzio Idria video di Antonio Minelli e Alessia Carreri dell’associazione Forme di Terre.· ore 18, nel Museo Civico: “Tragicomico contrasto tra Piccinni e Gluck: la Cecchina”, di Paolo Comentale del Granteatrino Casa di Pulcinella.· ore 19, in piazza Massari: illuminazione artistica della statua di Niccolò Piccinni, a cura di DMB Italia Srl di Marco Iannone, con musiche tratte da brani inediti di musica sacra eseguiti e registrati dall’ensemble Il Mondo della Luna, diretta dal Maestro Grazia Bonasia.· ore 19.30, in piazza Mercantile: a Casa Piccinni flash mob sulle note di Niccolò Piccinni, a cura dell’associazione culturale “I luoghi della Musica”, con coreografia di M. L. Rella. A seguire, brindisi in onore del Maestro (allestimento a cura della Galleria Misia Arte con collaborazione e contributi del Liceo artistico De Nittis - Pascali Bari e dell’I.P. Luigi Santarella - Severina De Lilla).· ore 20.30, al Circolo della Vela: conversazione musicale “Piccinni, la Cecchina e noi: storia di relazioni complicate”, con la compositrice Angela Montemurro Lentini e la direttrice d’orchestra Grazia Bonasia. Seguirà l’esecuzione di “Breve Histoire di Cecchina” col duo pianistico Angela Montemurro ed Elisabetta Pani e i cantanti Antonio Stragapede e Marzia Saba Rizzi. Condurrà Barbara Mangini, porteranno i saluti Giambattista De Tommasi, presidente del Circolo della Vela, e Giacchino Leonetti, capo delegazione FAI Bari (accesso al circolo per un numero limitato di ospiti con prenotazione obbligatoria presso Punti FAI: gioielleria Horus e erboristeria Centro Natura).ore 17.30, nel Museo Civico: conversazione “Niccolò Piccinni musicista europeo del XXI Sec.” prof. Giovanni Dotoli; “Bari, al tempo di Niccoló Piccinni” prof. Saverio Russo. Seguirà un momento musicale a cura di Nicola Pio Nasca, con brani di J. S. Bach da Partita n. 2 in do minore: Allemanda, Corrente, Rondò e Capriccio. Porterà i saluti Cettina Fazio Bonina, presidente dell’associazione Porta d’Oriente.