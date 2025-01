La Regione Puglia protagonista dell’innovazione digitale nella PA: il modello nel Piano Triennale AgID 2025

BARI - L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha pubblicato il 23 gennaio l'aggiornamento 2025 del Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2024-2026, fondamentale documento strategico per la trasformazione digitale del Paese. L’aggiornamento evidenzia il ruolo di primo piano del “modello” Regione Puglia, che si conferma laboratorio di buone pratiche nel percorso di transizione digitale.In particolare, all’interno del Piano trovano posto due strumenti messi a disposizione da Regione Puglia tramite il lavoro dell’Ufficio RTD - oggi Dipartimento per la Transizione Digitale - che ha voluto mettere a fattore comune le proprie competenze, le proprie esperienze e possibili schemi e processi da riutilizzare.Nello specifico: lo Strumento 7 - RTD-diffuso e reti a presidio della transizione digitale è il modello innovativo ideato da Regione Puglia per rafforzare il ruolo dei Responsabili per la Transizione Digitale (RTD) e relativi Uffici (UTD), promuovendo una rete collaborativa che faciliti la condivisione di competenze ed esperienze tra amministrazioni, ottimizzando processi e risorse tramite la condivisione di percorsi. Il modello di governance scelto da Regione Puglia, fa perno sulla figura del RTD ed è improntato al rafforzamento della collaborazione, interna e interistituzionale.Passaggi cruciali per l’attuazione della strategia di transizione digitale sono stati: la creazione di un Ufficio fisico del Responsabile per la Transizione Digitale (RTD) che ha consentito di accrescere le competenze tecniche e organizzative dell’ufficio; l’introduzione del concetto di RTD-diffuso, una rete collaborativa di figure chiave per la transizione digitale distribuite in ogni struttura regionale in modo da: creare una visione organica e sistemica dell’assetto ICT regionale, superando le frammentazioni tra i singoli dipartimenti; garantire una connessione diretta tra RTD e strutture regionali: ogni dipartimento e le strutture equiparate, hanno designato un referente che funge da punto di contatto tra il RTD e l’ufficio di appartenenza, costituendo così un vero e proprio gruppo di lavoro distribuito.Cosimo Elefante - Direttore del Dipartimento per la Transizione Digitale di Regione Puglia commenta così: "Siamo molto felici di vedere i prodotti della costante collaborazione con AgID anche all'interno del Piano Triennale ICT. I due strumenti frutto del lavoro del RTD regionale, e neo Dipartimento per la Transizione Digitale di regione Puglia, le Reti e il Centro di Competenza regionale per l'Intelligenza Artificiale nella PA sono ora riconosciuti quali strumenti utilizzabili da tutte le Amministrazioni per costruire il nostro futuro digitale, etico ed inclusivo".L’Ufficio fisico del RTD e la rete del RTD-diffuso rappresentano esempi di successo che il Piano Triennale AgID ha scelto di valorizzare e proporre come modello replicabile a livello nazionale.Lo Strumento 14 - Centro di competenza regionale per l’Intelligenza Artificiale nella PA condivide il percorso di creazione del Centro di Competenza regionale per L’intelligenza Artificiale per la Pubblica Amministrazione, voluto da Regione Puglia allo scopo di presidiare tutti gli aspetti di applicazione di sistemi e strumenti di intelligenza artificiale nelle attività di una pubblica amministrazione e di sperimentare strumenti e sistemi a supporto della revisione e semplificazione dei processi interni. Tale modello rappresenta una base per replicare in altre regioni iniziative che migliorino la qualità e l’efficienza dei servizi pubblici. La governance del Centro è affidata a un Comitato Tecnico, composto, oltre che da Regione Puglia, da AgID stessa, da InnovaPuglia, dalle delle Università pugliesi. Grazie al coinvolgimento delle Università e di AgID, il Centro lavorerà in sinergia con le azioni del Piano Triennale e con la Strategia Italiana per l’Intelligenza Artificiale 2024-2026. La Regione Puglia si afferma, così, come esempio virtuoso nel contesto della transizione digitale, offrendo soluzioni concrete che possono essere adottate a livello nazionale.L’aggiornamento 2025 del Piano Triennale per l’Informatica nella PA è disponibile sul sito ufficiale di AgID. https://www.agid.gov.it/it/notizie/piano-triennale-linformatica-nella-pa-online-laggiornamento-2025