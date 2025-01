"Leader by Example 2025": Bari ospita la tappa dedicata alla leadership innovativa per la crescita delle PMI

BARI - La leadership è un fattore cruciale nel panorama economico odierno, specialmente per le piccole e medie imprese (PMI), che devono affrontare sfide sempre più complesse e in continua evoluzione. A Bari, il 2025 vedrà la tappa di Leader by Example, un evento pensato per esplorare come la leadership possa essere il volano per l'innovazione, la sostenibilità e il welfare aziendale, portando anche a riflessioni su come affrontare i passaggi generazionali e le sfide di Industria 5.0.

I Temi principali dell'evento

Durante l'incontro, i partecipanti avranno l'opportunità di approfondire temi rilevanti come:

La leadership come motore di crescita per le PMI : come la capacità di un leader di puntare su innovazione, sostenibilità e welfare aziendale possa influire sullo sviluppo delle piccole e medie imprese.

: come la capacità di un leader di puntare su innovazione, sostenibilità e welfare aziendale possa influire sullo sviluppo delle piccole e medie imprese. Le qualità del leader perfetto nell'era di Industria 5.0 : come le caratteristiche e le competenze del leader moderno si adattino ai cambiamenti tecnologici e sociali, tra cui l’automazione, la digitalizzazione e l'integrazione delle tecnologie avanzate.

: come le caratteristiche e le competenze del leader moderno si adattino ai cambiamenti tecnologici e sociali, tra cui l’automazione, la digitalizzazione e l'integrazione delle tecnologie avanzate. Creare una squadra vincente : l'importanza di costruire team coesi e motivati per affrontare le sfide e cogliere le opportunità del mercato globale.

: l'importanza di costruire team coesi e motivati per affrontare le sfide e cogliere le opportunità del mercato globale. I passaggi generazionali : come il leader attuale può formare i leader del futuro, facilitando il passaggio di testimone e la continuità aziendale.

: come il leader attuale può formare i leader del futuro, facilitando il passaggio di testimone e la continuità aziendale. Premio Leader by Example: l'iniziativa che riconosce i leader che incarnano una leadership innovativa, celebrando le PMI italiane che possono fungere da modello per altre realtà imprenditoriali.

I Relatori

Un panel di esperti, top manager e business coach interverranno per discutere questi temi e offrire spunti pratici per affrontare le sfide attuali e future. Tra gli intervenuti:

Pasquale Adamo , Business coach e Direttore della Scuola di Coaching MCI (Master Coach Italia)

, Business coach e Direttore della Scuola di Coaching MCI (Master Coach Italia) Cristina Casadei , Giornalista di Il Sole 24 Ore

, Giornalista di Il Sole 24 Ore Gaia Costantino , CEO e Co-founder di Women Lead

, CEO e Co-founder di Women Lead Antonio De Vito , Direttore Generale di Puglia Sviluppo

, Direttore Generale di Puglia Sviluppo Alessandro Delli Noci , Assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia

, Assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia Michele Diaferia , Amministratore Delegato del Gruppo Itel

, Amministratore Delegato del Gruppo Itel Vincenzo Fiore , CEO & Founder di Auriga, Vicepresidente di Confindustria Bari e BAT

, CEO & Founder di Auriga, Vicepresidente di Confindustria Bari e BAT Sabrina Fiorentino , CEO & Founder di Sestre, Ambassador GammaDonna

, CEO & Founder di Sestre, Ambassador GammaDonna Sergio Fontana , Presidente Confindustria Puglia

, Presidente Confindustria Puglia Lucia Forte , Amministratore Delegato di Oropan

, Amministratore Delegato di Oropan Vito Leccese , Sindaco di Bari

, Sindaco di Bari Annacarla Loperfido , Chief People & Organization Officer di Master Italy

, Chief People & Organization Officer di Master Italy Antonio Messeni Petruzzelli , Professore Ordinario di Gestione dell'Innovazione al Politecnico di Bari

, Professore Ordinario di Gestione dell'Innovazione al Politecnico di Bari Lella Miccolis , Vice Presidente Confindustria Taranto

, Vice Presidente Confindustria Taranto Gianni Sebastiano , Founding Partner e Presidente di Orienta

, Founding Partner e Presidente di Orienta Fabio Tamburini , Direttore de Il Sole 24 Ore

, Direttore de Il Sole 24 Ore Daniela Vinci, CEO di MASMEC

Come partecipare

Tutte le informazioni dettagliate per candidarsi al Premio Leader by Example e partecipare all’evento sono disponibili sul sito ufficiale ilsole24ore.com/lbe2025.

Questa tappa di Leader by Example a Bari rappresenta un'importante occasione per confrontarsi su come i leader possano guidare il cambiamento, ispirando innovazione e sostenibilità, e per celebrare quelle PMI italiane che, con la loro visione, stanno tracciando il percorso verso il futuro.