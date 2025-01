"Niente è per sempre", il singolo di Filippo Arpaia, Marco Fasano e Antonio De Carmine Principe

E' disponibile da oggi, venerdì 31 gennaio, "Niente è per sempre", il singolo scritto a sei mani da Filippo Arpaia, Marco Fasano e Antonio De Carmine Principe. Non è un progetto “occasionale”, ma il risultato di un percorso che li vede in collaborazione da anni tra canzoni scritte insieme,produzioni realizzate e numerosi eventi dal vivo che si sono svolti e si svolgono nella città di Napoli.

Tre amici, tre cantautori, tre autori e tre musicisti che hanno in comune la passione per la canzone d’autore. Nasce così il brano "Niente è per sempre".Una ballad dai ritmi accattivanti dove l'armonica enfatizza ancora di più le emozioni trasmesse dal testo. Le voci vengono esaltate da una base melodica vibrante che fa venir voglia di lasciarsi andare e dimenticare i pensieri.

"Niente è per sempre" è il brano con cui si presentano per la prima volta in trio. Un brano che rappresenta l'inevitabile trasformazione delle cose; un invito ad abbracciare il cambiamento.

È il riconoscimento che ogni istante è unico e irripetibile, che la bellezza e la malinconia convivono nel fluire del tempo.

Un richiamo a vivere intensamente ogni momento, perché anche ciò che sembra eterno è destinato a mutare, lasciando tracce nei ricordi e nel cuore.