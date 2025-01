Lembo torna a far ballare Bari

Nuovo anno e stesso altissimo livello di ospiti al Country Devur Club di Bari (Str. Santa Caterina, 18/G) che si prepara ad aprire il 2025 con il suo artista di punta, Gianluigi Lembo e la band della Taverna Anema e Core di Capri.

Il collettivo torna in Puglia per esibirsi nell’esclusivo spettacolo che unisce cibo prelibato e balli scatenati su musica suonata rigorosamente dal vivo, nello spazio elegante e confortevole del Country Club, durante la serata nata in collaborazione con Inside Emotions Event e il supporto di Stefano Brescia Hair & Beauty salon e Celeste Caldarulo Beauty Wellness.

Appuntamento a Sabato 18 gennaio dalle 21 con l'esclusiva cena spettacolo sulle note della migliore musica italiana e internazionale.

Per informazioni e prenotazioni 333 7817105