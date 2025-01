L'Inter supera l'Empoli 3-1 a San Siro e resta in scia al Napoli

MILANO - L'Inter conferma il suo momento positivo battendo l'Empoli per 3-1 a San Siro, una vittoria fondamentale per rimanere in corsa nella lotta al vertice della Serie A. I nerazzurri, trascinati dai loro uomini chiave, riescono a risolvere una partita inizialmente complicata e si mantengono a soli tre punti di distanza dal Napoli, leader della classifica.

Lautaro apre le danze

Dopo un primo tempo equilibrato, in cui l’Empoli ha mostrato ordine e compattezza, l'Inter trova la svolta all’inizio della ripresa grazie a Lautaro Martínez, tornato finalmente al gol. Il capitano nerazzurro sblocca il risultato con una zampata precisa, rompendo l’inerzia di una gara che stava diventando insidiosa per la squadra di Simone Inzaghi.

Dumfries e Thuram chiudono i conti

Dopo il vantaggio, l'Inter prende il controllo della partita e trova il raddoppio con Denzel Dumfries, che si conferma il capocannoniere della squadra in questo 2025. L’olandese sigla un gol di grande opportunismo, consolidando il suo ruolo chiave nella manovra offensiva nerazzurra.

A mettere al sicuro il risultato è Marcus Thuram, che realizza il terzo gol dell’Inter, sfruttando un contropiede orchestrato alla perfezione.

Esposito accorcia per l'Empoli

L'Empoli, nonostante il divario tecnico, non si arrende e trova il gol della bandiera con Sebastiano Esposito, ex della partita. Il giovane attaccante realizza un gol che aggiunge un tocco di amarezza per i tifosi nerazzurri, ma che non basta per rimettere in discussione l’esito del match.

La situazione in classifica

Con questa vittoria, l'Inter sale a 47 punti, consolidando il secondo posto e mantenendo il distacco dal Napoli, capolista con 50 punti. Per l'Empoli, invece, la situazione si fa sempre più complicata: la squadra toscana rimane ferma a 20 punti, in piena lotta per la salvezza.