Los Angeles in fiamme: incendi devastanti causano 11 morti e 150 miliardi di dollari di danni

LOS ANGELES - Gli incendi che stanno devastando Los Angeles e le aree circostanti continuano a seminare distruzione. Alimentate da venti fortissimi, le fiamme divampano da martedì e hanno già provocato 11 morti, con 180mila persone evacuate e danni stimati in almeno 150 miliardi di dollari. Il bilancio, però, potrebbe peggiorare ulteriormente nelle prossime ore.

Distruzione su larga scala

Le fiamme hanno incenerito un’area equivalente a quella di San Francisco, distruggendo almeno 10mila tra case e altri edifici. Tra le proprietà ridotte in cenere si conta anche la villa dell’attore Mel Gibson. Le autorità hanno invitato gli sfollati a non rientrare nelle proprie abitazioni fino a nuovo ordine, poiché molte zone restano pericolose e inaccessibili.

Arrestato un sospetto piromane

Un uomo sospettato di aver appiccato le fiamme è stato fermato dai residenti e consegnato alla polizia. Si indaga anche sulla possibile responsabilità della rete elettrica, che in passato è stata causa di incendi devastanti nello stato.

800 detenuti-pompieri contro le fiamme

Per fronteggiare l’emergenza, sono stati mobilitati 800 detenuti-pompieri, pagati sotto il salario minimo per operare in condizioni estreme. Il loro contributo si aggiunge a quello delle forze regolari, che continuano a combattere contro le fiamme senza sosta.

Tensione politica: Trump contro Newsom

L’emergenza ha acceso un nuovo scontro politico. L’ex presidente Donald Trump ha chiesto le dimissioni del governatore democratico Gavin Newsom, accusandolo di cattiva gestione delle risorse e delle infrastrutture.

Solidarietà internazionale

Il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha espresso solidarietà agli Stati Uniti durante una conversazione telefonica con il presidente Joe Biden. Meloni ha dichiarato: "Esprimiamo i sentimenti di vicinanza miei personali e del governo italiano per le terribili devastazioni che hanno colpito la California."

Uno scenario drammatico

Gli incendi in California rappresentano una delle peggiori emergenze ambientali degli ultimi anni, sollevando interrogativi sulla gestione del territorio, l’impatto del cambiamento climatico e la necessità di adottare misure preventive più efficaci. Intanto, la priorità resta salvare vite umane e contenere i danni, ma la strada verso la normalità appare ancora lontana.