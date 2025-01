ATP Adelaide: Bolelli e Vavassori in finale, sfida ai tedeschi Krawietz e Puetz

FRANCESCO LOIACONO - Grande impresa per Simone Bolelli e Andrea Vavassori che, nella prima semifinale del torneo di doppio ATP 250 di Adelaide, hanno battuto la coppia formata dal salvadoregno Marcelo Arevalo e dal croato Mate Pavic con il punteggio di 4-6, 7-6, 10-8 dopo un’ora e 47 minuti di gioco.

La partita

Il match si è aperto con un primo set dominato dal servizio preciso di Arevalo e Pavic, che hanno mantenuto un ritmo costante e neutralizzato i tentativi di rimonta degli italiani, chiudendo 6-4.

Nel secondo set l’equilibrio ha regnato sovrano fino al 6-6, rendendo necessario il tie-break. In questa fase cruciale, Bolelli e Vavassori hanno saputo alzare il livello di gioco, imponendosi grazie a straordinari lungolinea che hanno messo in difficoltà i loro avversari.

Nel terzo e decisivo set, la coppia italiana ha dimostrato grande solidità mentale e tecnica. Con passanti incrociati spettacolari e colpi rapidi da fondo campo, Bolelli e Vavassori hanno chiuso il match con un combattuto 10-8 nel super tie-break, conquistando così l’accesso alla finale.

La seconda semifinale

Nell’altra semifinale, i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz hanno prevalso con il punteggio di 7-6, 7-5 sul finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten. Un match altrettanto equilibrato, ma risolto in due set grazie alla maggiore concretezza della coppia tedesca nei momenti decisivi.

La finale

Bolelli e Vavassori si preparano ora ad affrontare Krawietz e Puetz in una finale che promette spettacolo. I due italiani cercheranno di confermare il loro ottimo stato di forma per trionfare in questo prestigioso torneo di doppio, aggiungendo un altro successo alla loro carriera.

Appuntamento fissato per una sfida che si preannuncia avvincente e che potrebbe regalare un nuovo trofeo al tennis italiano.