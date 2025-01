Massafra: deceduto dopo la caduta da una barella, svolta l’autopsia

TARANTO - Si è tenuta ieri l’autopsia sul corpo del 73enne di Massafra, morto lo scorso 15 gennaio all’ospedale San Pio di Castellaneta in seguito a una caduta accidentale da una barella mentre stava per essere dimesso.

I primi risultati dell’autopsia

Gli esiti definitivi dell’autopsia saranno disponibili tra 60 giorni, ma i primi rilievi hanno evidenziato la presenza di alcune fratture, che tuttavia non sembrerebbero aver causato danni a livello encefalico. Durante l’esame sono emerse anche patologie pregresse e ulcere cutanee agli arti inferiori, ma saranno necessari ulteriori approfondimenti per determinare con esattezza la causa della morte e chiarire eventuali responsabilità.

L’indagine della magistratura e della Asl

All’autopsia era presente anche un medico della Asl, che ha avviato un’indagine interna come previsto dalla prassi. Nel frattempo, restano indagati tre medici e un infermiere, accusati di responsabilità colposa per morte in ambito sanitario e omessa custodia.

L’inchiesta è stata avviata dopo la denuncia presentata dai familiari della vittima, che hanno chiesto alla magistratura di verificare se i protocolli siano stati rispettati. La denuncia pone anche l’accento sulla possibile carenza di personale sanitario come concausa della caduta dalla barella, una dinamica che potrebbe aver avuto un ruolo nella tragica vicenda.