Massafra: sperona l’auto della ex sulla Statale 100 e fugge, arrestato un 32enne per tentato omicidio

MASSAFRA – Un grave episodio di violenza si è verificato sulla Statale 100 Taranto-Bari, dove un uomo di 32 anni, di origine albanese, ha speronato l’auto della sua ex compagna, facendola finire fuori strada, e poi è fuggito senza prestare soccorso. La donna, ferita nell’incidente, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale San Pio di Castellaneta. Fortunatamente, non è in pericolo di vita.

L’arresto

Per i reati di tentato omicidio e atti persecutori, i Carabinieri di Massafra hanno arrestato il 32enne. Le indagini hanno accertato che l’uomo non aveva accettato la fine della relazione con la vittima e, nei giorni precedenti all’incidente, aveva iniziato a perseguitarla.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito dai militari, la sera prima dell’incidente il 32enne avrebbe aggredito la donna fisicamente e verbalmente, tentando di convincerla a riprendere la relazione sentimentale. Successivamente, le avrebbe inviato una serie di messaggi insistenti e minacciosi.

La persecuzione è culminata nello speronamento avvenuto lungo la Statale 100: il 32enne avrebbe volontariamente urtato l’auto della vittima, provocandone l’uscita di strada. Dopo l’impatto, l’uomo si è dato alla fuga, lasciando la donna ferita sul luogo dell’incidente.

Le indagini

Grazie alle testimonianze raccolte e agli elementi emersi sul luogo dell’incidente, i Carabinieri sono riusciti a risalire al responsabile e ad arrestarlo. L’uomo è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e dovrà rispondere delle accuse di tentato omicidio e stalking.