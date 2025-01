Aziende: Oropan S.p.A. conquista nuovamente il podio al Best Value Award Puglia 2025

ALTAMURA – Oropan S.p.A., storica azienda di Altamura specializzata nella panificazione e nei prodotti da forno, ha rinnovato il suo successo nella 4ª edizione del Best Value Award Puglia. La cerimonia di premiazione si è svolta oggi presso la Camera di Commercio di Bari, dove Oropan ha ricevuto riconoscimenti nelle categorie “Leone” e “Rinoceronte”, sottolineando la sua eccellenza in termini di crescita, strategia e corporate governance.

Un premio all’eccellenza pugliese

Il Best Value Award, promosso da Imprenditore Smart®️, è assegnato alle aziende che eccellono nella creazione di valore economico e nello sviluppo sostenibile. Tra le oltre 15.000 imprese pugliesi analizzate, Oropan si è distinta per l’incremento dell’Equity Value e per la solidità delle sue strategie aziendali.

Le aziende premiate sono suddivise in quattro categorie di valore:

Ghepardo (5-10 milioni di euro)

(5-10 milioni di euro) Pantera (10-50 milioni di euro)

(10-50 milioni di euro) Tigre (50-100 milioni di euro)

(50-100 milioni di euro) Leone (oltre 100 milioni di euro).

La categoria Rinoceronte, introdotta recentemente, riconosce le aziende con una governance eccellente, in grado di favorire crescita e sostenibilità a lungo termine.

Oropan: un esempio di crescita sostenibile

Fondata nel 1956, Oropan S.p.A. combina tradizione, innovazione e sostenibilità, esportando il celebre pane di Altamura in 25 Paesi. Nel 2024, l’azienda ha raggiunto un fatturato lordo di 47 milioni di euro, con un EBITDA margin del 33% sui ricavi e un incremento occupazionale di 17 nuove assunzioni, di cui 7 donne.

Oropan si impegna a coniugare obiettivi economici e sociali, grazie a un Piano Strategico di Sostenibilità e al Bilancio di Sostenibilità, redatto dal 2021. Questi strumenti riflettono l’obiettivo di creare valore per i consumatori e le generazioni future, rispettando l’ambiente e le comunità locali.

Le dichiarazioni della CEO Lucia Forte

“Sono davvero lieta di ritirare questo riconoscimento che premia la visione, la lungimiranza e la strategia della nostra impresa e la capacità di creare valore lungo tutta la catena di fornitura. Un premio che non solo ci gratifica per i risultati raggiunti, ma che ci sprona a guardare avanti con rinnovata determinazione,” ha dichiarato Lucia Forte, Amministratore Delegato e CEO di Oropan S.p.A.

Innovazione e tradizione: il futuro di Oropan

Il successo di Oropan si basa su tre pilastri fondamentali:

Valorizzazione delle persone, vero capitale umano e intellettuale. Ricerca e innovazione, che riguardano sia i processi sia i prodotti. Tipicità e origine, con il pane come simbolo dell’identità e della tradizione pugliese.

Grazie a queste strategie, l’azienda continua a essere un punto di riferimento per l’economia regionale e un esempio di come tradizione e innovazione possano coesistere per creare valore condiviso.