Natale nei Municipi, tutti gli eventi 'Aspettando la Befana'

BARI - Continua il calendario degli appuntamenti per le festività natalizie nei cinque Municipi di Bari. Con l’avvicinarsi dell’Epifania, i quartieri si preparano ad accogliere la Befana con tanti eventi, tra musica, dolciumi e animazione. Di seguito il calendario degli appuntamenti patrocinati o organizzati dai cinque Municipi di Bari.I MUNICIPIOTante le iniziative nel I Municipio. A Bari vecchia appuntamento domenica 5 gennaio in piazza Odegitria “Aspettando la Befana” alle 17, con lo spettacolare evento voluto dai “Custodi della bellezza” in collaborazione con il negozio “Marinaridd”. Nell’ambito del cartellone “1 Natale tutto per te”, voluto dal Municipio in collaborazione con Puglia Culture, numerosi gli eventi fino al 6 gennaio nelle piazze e nei parchi dei quartieri Libertà, Madonnella, Sant’Anna, Japigia, San Nicola e Torre a Mare. Sabato 4 gennaio nel quartiere Libertà a Parco Maugeri alle ore 10.30 laboratorio di circo ludico educativo per bambini "CircoBus-un clown per amico". A seguire lo spettacolo “Duo Yun&Yang” di e con Viviana Mazzone e Lucio Lionetti, in cui l’arte del duo si sviluppa intorno al concetto filosofico cinese dello Yin e dello Yang. Nel pomeriggio in piazza del Redentore, a partire dalle ore 17.30, Pachamama propone “Cabaret Circense”, uno spettacolo dinamico e imprevedibile di arte circense con numeri di grande abilità, clownerie. Domenica 5 gennaio la magia di “1 Natale per tutti” arriva a Japigia: dalle ore 10.30 il Parco Troisi diventa il palcoscenico di “Circobus” (Un Clown per Amico) il laboratorio di circo ludico educativo pensato per bambini e ragazzi. Quasi in contemporanea, alle 11 viale Japigia ospita il coinvolgente ConTurBand, una marching band di 15 musicisti che, con il loro funky e jazz, faranno battere i cuori dei presenti al ritmo di una musica travolgente. Nel pomeriggio alle 17.30 si ritorna a Parco Troisi per il MagdaCabaret di MagdaClan Circo, una performance dinamica che mescola numeri circensi a momenti di poesia visiva ed emotiva. La magia del Natale continua il giorno dell'Epifania 6 gennaio nel quartiere San Nicola (Bari Vecchia) in piazza Federico II, alle 11.00, The Good Ole Boys, una rock'n'roll band con un repertorio che spazia dagli anni '50 e '60, farà scatenare tutti con i suoi successi senza tempo. A Torre a Mare, in piazza della Torre, alle 17.30, va in scena "Cuore Matto-spettacolo in aria!" (Cordata F.O.R.) , uno spettacolo di circo/teatro in aria che esplora le fasi dell'amore attraverso acrobazie mozzafiato. Selvaggia Mezzapesa, con la sua straordinaria abilità, guiderà il pubblico in un viaggio poetico e emozionante. A seguire, il Fakiro Nirname porta il suo spettacolo di fuoco, vetri e chiodi, ispirato alla tradizione indiana. Infine, ritorna il Duo Almond con lo spettacolo “Chest”.II MUNICIPIOUn grande albero, la Casetta di Babbo Natale e i mercatini. A chiudere il programma natalizio del secondo Municipio, due eventi a teatro. Domenica 5 gennaio alle 20.30 il concerto dell’orchestra Metropolitan MusicArt nella Basilica Santa Fara (ingresso libero) e il 6 gennaio alle 19 lo spettacolo di Gianni Ciardo “Felice e contento” al teatro Di Cagno (ingresso con biglietto gratuito già sold out).III MUNICIPIOContinua l’esposizione itinerante dal titolo “Quartieri Municipio III”, una mostra fotografica che toccherà le sette sedi del territorio - Centro Cunegonda, Parrocchia Divina Provvidenza, Centro servizi per le Famiglie del San Paolo, Biblioteca Lombardi, Parrocchia Santa Famiglia (Stanic), CUS Bari Centro servizi per le Famiglie di San Girolamo - composta da 33 foto suddivise secondo le aree tematiche persone, territorio, disagio, storia e futuro. L’esposizione sarà visitabile fino alla prima metà di febbraio.IV MUNICIPIOLa Befana arriva a Carbonara, Ceglie, Loseto, Santa Rita e Baridomani. Si parte sabato 4 gennaio, con doppio appuntamento “Aspettando la Befana” alle 18 a Santa Rita (nei pressi della parrocchia e del Centro famiglie) e in piazza De Ruggiero a Loseto, dove sarà anche allestita un’area food, animazione, trucca bimbi, musica e consegna delle calze. Domenica 5 gennaio, invece, la Befana arriva alle 10.30 a Ceglie (nei pressi della parrocchia Santa Maria del Campo), alle 11.30 a Carbonara (nei pressi della parrocchia Santa Maria della Fonte) e alle 17 nel centro residenziale Baridomani. Venerdì 3 gennaio alle 19.30, invece, è prevista la proiezione speciale nella sala del Castello di Ceglie del film/documentario “Il prezzo del silenzio”, che sarà introdotto da due giovani registi, i fratelli Masciopinto: per l’occasione porteranno le proprie testimonianze, dirette e indirette, alcuni reduci ed esperti dell’ultimo grande conflitto mondiale. Fino al 6 gennaio, poi, è ancora possibile visitare la mostra-concorso di presepi allestita nella chiesa di Sant’Agostino, a Carbonara, realizzati dai cittadini, dalle associazioni del territorio e dalle scuole e suddivisi in due categorie: tradizionali (per cittadini e associazioni del territorio) e innovativi sul tema “La pace tra popoli” (per alunni delle scuole del Municipio IV). C’è tempo fino al giorno dell’Epifania, inoltre, per ammirare la mostra fotografica storica, che ripropone i cambiamenti culturali avvenuti nel corso degli ultimi decenni, grazie alla disponibilità del fotografo locale Salvatore Tau, allestita nel Castello di Ceglie del Campo.V MUNICIPIOAppuntamento il 3 gennaio alle 17 in piazza Capitaneo (Palese) e alle 18 nella parrocchia San Nicola (Catino) con “Un magico Natale”, animazione di Mammamonella con la magia delle bolle di sapone. Domenica 5 gennaio alle 11 in piazza dei Mille (Santo Spirito) e alle 12 in piazza Capitaneo (Palese) si replica con “Un magico Natale”. Per i più piccoli sempre il 5 gennaio, in collaborazione con l’Accademia del cinema dei ragazzi, sarà organizzato un doppio appuntamento a San Pio. Alle 17:30 accoglienza con la Lapis&Film e alle 18 “Il principe e il povero”, spettacolo di attori e burattini con l’associazione Granteatrino Casa di Pulcinella. Si prosegue alle 19 nel Birrificio Sociale di San Pio “Fuori Orario” con l’arrivo della Befana con regali e sorprese. A seguire alle 19:30 concerto dal vivo dei The Rumblers con associazione Disaccordi. Lunedì 6 gennaio, infine, in piazza Bellini, dalle 9 alle 13 calze per tutti i bambini con “La Befana a Palese... insieme”, evento organizzato dall’associazione Insieme, con caldarroste e intrattenimento. Alle 10 per le strade del Municipio “La Befana vien di giorno”, leccornie per tutti bambini distribuite dalla Befana in giro per il territorio.