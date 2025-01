'Natale a Lecce', in corso fino al 6 gennaio le attività della rassegna di ArtWork

LECCE - Proseguono le iniziative di "Natale a Lecce", rassegna di attività culturali promosse e realizzate da ArtWork in collaborazione con la Fondazione "Splendor Fidei" e il Polo biblio-museale dell’Arcidiocesi di Lecce. - Proseguono le iniziative di "Natale a Lecce", rassegna di attività culturali promosse e realizzate da ArtWork in collaborazione con la Fondazione "Splendor Fidei" e il Polo biblio-museale dell’Arcidiocesi di Lecce.





Sulla facciata dell’Antico Seminario di piazza Duomo si può ammirare il gobomapping "Luce di Natale", realizzato grazie al supporto tecnico di XCube3D: si tratta di un’illuminazione architetturale realizzata con l’utilizzo di proiettori e "gobos", dischi in vetro appositamente incisi per riprodurre grafiche e immagini che si adattano alla superficie su cui sono proiettate, con riduzione dell’inquinamento luminoso. Nel chiostro dell’Antico Seminario è ancora in funzione inoltre il videomapping "Chiostro di luce – Magia di Natale". La Natività, il presepe e il viaggio sono i temi portanti di questa straordinaria installazione luminosa che colora una facciata del chiostro con dettagli architettonici e capolavori artistici presenti in chiese e musei di Lecce. Il videomapping, in collaborazione con Arte Amica, è programmato tutti giorni sino al 6 gennaio dalle 17 alle 21.





In corso sino al 6 gennaio, a partire dalle 11, i tour "Natale a Lecce" in compagnia delle guide ufficiali di ArtWork. Visite guidate in italiano tutti i giorni; quelle in lingua inglese, invece, previste il 4 e 5 gennaio. Punto di raduno e partenza presso il chiostro dell’Antico Seminario.





Operativi anche i laboratori della cartapesta ospitati a Palazzo Scarciglia, nel cuore del centro storico di Lecce (via Libertini 40), per bambini dagli 8 ai 13 anni: appuntamento dalle 16 alle 18 il 3, 4 e 5 gennaio.





Nella serata di giovedì 3 gennaio, alle 19.30, la basilica di Santa Croce svelerà per intero la sua bellezza con l’installazione artistica "I misteri di Santa Croce": un’apertura straordinaria per piccoli gruppi di visitatori, con possibilità di accedere alla balconata da cui ammirare da vicino il rosone barocco.





Si rinnova infine anche quest’anno - sabato 5 gennaio - il gran finale della rassegna, con il concerto "In Oriente la sua stella. La notte dei Magi", l’Orchestra popolare e il corpo di ballo della Fondazione "La Notte della Taranta": appuntamento alle 19.30 nella chiesa di Sant’Irene. Info e ticket www.artworkcultura.it , tel. 08321827289 (dal martedì alla domenica dalle 10 alle 16).