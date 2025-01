Neve e gelo in provincia di Foggia: disagi alla viabilità e chiusura delle scuole

FOGGIA – La neve ha continuato a imbiancare la provincia di Foggia nella notte e questa mattina, con le prime nevicate che hanno interessato anche i comuni garganici, dove ieri non era scesa. Monte Sant'Angelo, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico e San Giovanni Rotondo sono tra i paesi che hanno registrato abbondanti nevicate, mentre il fenomeno ha continuato a persistere anche nei comuni dei Monti Dauni, già imbiancati nella giornata di ieri.

A causa dell'intensificarsi della neve e del gelo, molti sindaci del Foggiano, soprattutto nelle aree più colpite dalla neve, hanno deciso di disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per garantire la sicurezza degli studenti e della popolazione. Le temperature sono crollate in tutta la provincia, raggiungendo valori che hanno accentuato la rigidità atmosferica.

Le nevicate hanno causato disagi anche alla viabilità. In particolare, le strade interne, che attraversano i comuni delle aree montuose, sono percorribili solo con pneumatici da neve o catene, creando non pochi disagi per gli spostamenti. I mezzi spazzaneve sono stati impiegati senza sosta per liberare le strade provinciali, come confermato dal presidente della Provincia, Giuseppe Nobiletti, che ha sottolineato l’importanza della prudenza: "Come da previsioni, il gelo e la neve sono arrivati. Sulle strade provinciali da questa notte stanno lavorando ininterrottamente i mezzi spazzaneve per assicurare strade libere. Ma la prudenza non è mai abbastanza. Il consiglio è quello di evitare spostamenti se non strettamente necessari", ha dichiarato Nobiletti.

Intanto, a Bari, la pioggia incessante ha continuato a cadere senza sosta per diverse ore, creando difficoltà alla circolazione e aumentando il rischio di allagamenti. Anche il Salento ha vissuto momenti di difficoltà, con i vigili del fuoco impegnati in 5 interventi, quattro dei quali per la caduta di alberi e uno per un palo pericolante. Disagi anche nel Taranto, dove il maltempo ha continuato a generare problemi.

Le previsioni meteorologiche indicano che il maltempo proseguirà nelle prossime ore, con nevicate sparse nelle zone montuose e pioggia persistente in altre aree della provincia. Gli enti locali raccomandano la massima cautela e invitano la cittadinanza a seguire le indicazioni delle autorità per evitare situazioni di pericolo.