Paolo Ballardini presenta il nuovo libro ''Cinque Continenti. Cinquant’anni di viaggi e esplorazioni"

Paolo Ballardini presenterà il suo nuovo libro, "Cinque Continenti: 50 anni di viaggi ed esplorazioni", presso la Libreria Angolo dell’Avventura di Roma, una raccolta di 90 racconti che vi trasporteranno in avventure mozzafiato attraverso luoghi remoti, culture antiche e paesaggi straordinari.

Data: Sabato 25 gennaio 2025

Orario: 18:30

Luogo: Libreria Angolo dell’Avventura di Roma

Lungotevere Testaccio, 10 – 00153 Roma

Ingresso gratuito (prenotazione: libreria@angolodellavventura.com)

Paolo Ballardini, viaggiatore instancabile e autore appassionato, condivide mezzo secolo di avventure in una narrativa coinvolgente e sincera. Dai ghiacci artici ai deserti roventi, passando per la notte pulsante di Rio de Janeiro, ogni racconto è un viaggio nel tempo e nello spazio. Il libro offre anche riflessioni personali, incontri unici e descrizioni autentiche di culture lontane. Con uno stile che mescola narrativa e dettagli storici, Ballardini esplora non solo i luoghi, ma anche le profondità della natura umana. Un’opportunità imperdibile per gli amanti della letteratura di viaggio e delle esperienze autentiche! L’evento sarà un’occasione per dialogare con l’autore, scoprire il mondo attraverso i suoi occhi e immergersi in racconti che spaziano da trekking estremi a esperienze condivise con popoli nomadi.

Informazioni sull’autore

Paolo Ballardini è un prolifico scrittore e viaggiatore con una passione per la storia, l’epica e la spiritualità. Con un Master in Creative Writing conseguito presso l’Università di Roehampton, Londra, Ballardini ha pubblicato numerosi libri che spaziano dai racconti di viaggio ai saggi storici e filosofici. Tra le sue opere più note ricordiamo: Due Uomini (2018) Per Sempre (2019) Miryam e Yosep, il romanzo della Natività (2022) e la raccolta L’incontro fortuito di una macchina da cucire e di un ombrello su un tavolo operatorio (2020).

Non perdete l’occasione di vivere un viaggio straordinario attraverso le parole di Paolo Ballardini. Vi aspettiamo!

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare:

📧 libreria@angolodellavventura.com

🌐 www.libreriaangolodellavventura.com