Pazienti oncologici, approvati i progetti di supporto delle ASL

BARI - Il Dipartimento Welfare ha approvato i progetti presentati dalle Aziende Sanitarie Locali pugliesi per il supporto ai pazienti oncologici minorenni e/o adulti e dei loro familiari. Nei prossimi mesi partiranno le attività, che saranno svolte da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale selezionate dalle singole Aziende Sanitarie, con il coinvolgimento di ospedali e strutture sanitarie che hanno in carico pazienti oncologici.Tutti i progetti presentati affrontano il tema dell’umanizzazione delle cure. Sono previsti, nello specifico, corsi di danza, pilates, psicologia posturale, musicoterapia, meditazione e attività ecologiche all'aria aperta, ortoterapia per la stimolazione sensoriale, motoria e relazionale dei partecipanti, finalizzati a promuovere la connessione con la natura e il senso di realizzazione personale.Oltre ad attività di supporto psicologico e workshop motivazionali, saranno avviate una serie di iniziative sportive per stimolare la socialità e la solidarietà e per divulgare la cultura dell'ottimismo, della rinascita e del riscoprirsi attraverso i propri talenti e le proprie predisposizioni, prevenendo l'isolamento e promuovendo la riabilitazione, il reinserimento e migliorando il grado di benessere personale e sociale.Sono ancora previsti laboratori artistici, manipolativi artigianali, teatrali, di fotografia terapeutica, di yoga, di estetica e cura della persona, attività teorico-pratiche su nutrizione oncologica, laboratori del verde in orti sociali, visite guidate ad aziende, luoghi culturali e turistici nonché per i più piccoli attività di pet-therapy, uscite didattiche in masseria e laboratori ludico – ricreativi.Un progetto che mira non solo a creare uno spazio di espressione individuale, ma anche a generare una rete di connessioni tra partecipanti, comunità e operatori del settore. Ciascun laboratorio fornirà supporto fisico, psicologico ed emotivo alle persone che affrontano la malattia oncologica e ai loro familiari, attraverso una serie di attività che combinano la socializzazione e il benessere psico-fisico personale.Il miglioramento della qualità della vita sociale, familiare e relazionale delle persone affette da patologie oncologiche rappresenta l’obiettivo assoluto che accomuna le diverse progettualità che andranno a realizzarsi e per cui la Regione Puglia ha inteso costruire una rete interistituzionale e di comunità.